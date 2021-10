Hercai: avance del capítulo de este lunes 25 de octubre

lunes, 25 de octubre de 2021 00:00

Solos, cara a cara en el lugar donde empezó su infierno. Allí llevará este lunes Reyyan a Miran en Hercai. La novela turca de Telefe atravesará momentos dramáticos que estarán atravesados por el dolor y el rencor.

El viernes pasado, la historia vivió un giro que dejó ilusionados a los fans de la novela. Es que Reyyan y Miran vivieron un nuevo encuentro en la calle, cuando la joven caminaba con su caballo. "No me mires de esa forma, es muy doloroso, cada vez que me miras así es como si clavaras puñaladas en mi corazón", le dijo el joven. "Fuiste tú el que llenó tu corazón de puñaladas", le respondió Reyyan.

Noticias Relacionadas Doctor Milagro: un nuevo personaje ingresa a la ficción y provocará un quiebre

"Yo no soy tu remedio, nunca seré tuya", afirmó la joven antes de irse. Sin embargo, posteriormente, tras recibir una llamada, Miran salió de su casa y en la esquina se encontró con Reyyan quien le dijo que tiene poco tiempo y que necesita que la escuche.

En el capítulo de este lunes, que se verá por Telefe, Reyyan le pedirá hablar a solas y lejos de todo. En el auto de él irán a la colina donde él la abandonó alguna vez por venganza. Lejos de poder entablar el diálogo como él quiere, ella será la protagonista de la charla y luego le pagará de la misma manera: dejándolo sólo con su dolor y el alma rota.

El paralelismo entre el pasado y el presente tomará fuerza y generará un quiebre en ella pero también una decisión aún más fuerte en él: no la perderá una vez más.

Por otro lado, Nasuh Sadoglu revelará a su hijo Cihan Sadoglu que no permitirá que Azat y Reyyan se casen. En este contexto se conocerá cómo hará para evitarlo: mandará a uno de sus empleados a matarla.

"¿Piensas que Nasuh Sadoglu casaría a su único nieto con esa maldita muchacha sin honor? lo estoy haciendo para al fin liberarnos de Reyyan", lanzará el anciano.

Luego se verá el momento que éste le habla a su empleado: "No lo olvides, debes hacer tan buen trabajo para que todos crean que Reyyan finalmente decidió acabar con su vida. Tienes que matarla y lanzarla a un acantilado. Sus padres sabrán que no soportó más y decidió suicidarse. Después de eso tienes que desaparecer de acá".

¿Cómo seguirá todo?, ¿finalmente la harán pasar por muerta?, ¿cómo escapará ella?