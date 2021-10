"Bake Off Argentina" acelera sus tiempos para las eliminaciones

lunes, 25 de octubre de 2021 19:56

"Bake Off Argentina 2021" despidió a Gino este domingo y comienza una nueva fase en el reality en el que la búsqueda del ganador o ganadora se acelera.

Es que ya estamos a nada de terminar octubre y se viene el debut de la esperada edición de "Masterchef Celebrity 3", reality con el que Telefe quiere consolidar su liderazgo y mejorar sus números de rating.

"A partir del próximo domingo, habrá un eliminado por día en Bake Off", adelantó Ser Show en Twitter, con lo que se ingresará en una verdadera cuenta regresiva. Los amantes del ciclo criticaron que el formato diario no fue la mejor opción para el programa conducido por Paula Chaves y que supo tener gran repercusión cuando se emitía semanal.

Este domingo, un nuevo participante quedó eliminado de Bake Off Argentina. Esta vez quien quedó afuera fue uno de los personajes más carismático y simpático del certamen de Telefe.

En la competencia, los pasteleros tuvieron que hacer una piñata sobre una torta que sea comestible. En su interior debían colocar 3 tipos de golosinas y debía sorprender a grandes y chicos.

En la ocasión hubo propuestas de las más diversas y atractivas tanto al paladar como a los ojos. Sin embargo hubo 2 tortas que fueron las peores: Gino y Paula. En esta ocasión, el jurado decidió salvarla a ella y darle tarjeta roja al estudiante de ingeniería electrónica que se caracterizó por sus boinas.

"Difícil de verdad, porque nos hiciste divertir, llorar. Nos llevaste de un extremo a otro. Fue muy lindo conocer esa rebeldía, esa alegría y esa pasión", comenzó a despedirlo Paula Chaves.

Al escuchar esas palabas, Gino se emocionó y conteniendo las lágrimas dirigió palabras de agradecimiento a cada miembro del jurado pero especialmente a Dolli. Además contó cómo vivió la experiencia y lo fuerte que fue estar en esa carpa.

"Iba a mi abuela y ella prendía un canal con una señora encantadora con un fondo hermoso con unos viñedos, creo que era Mendoza. Tenerla acá al frente es como tocar el cielo con las manos", reveló el joven quien luego se fundió en un abrazo con la jurado a quien le dijo: "no te puedo creer, te admiro de siempre, desde chico".

"Cuanta alegría trajiste a esta carpa, creo que tenes que seguir cocinando y haciendo cosas ricas. Me encantó conocerte y me emociona que me hables así", agradeció Dolli por las palabras.