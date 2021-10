Züleyha, Tierra Amarga: nacimientos, crisis y desesperación marcarán esta semana

domingo, 24 de octubre de 2021 11:20

Comienza una semana de quiebres y momentos de emociones encontradas en "Züleyha Tierra Amarga" que se emite por Telefe, de lunes a viernes a las 17:45 hs. y en la emisión especial de los sábados, a las 23 hs.

Sabahattin decide apostar por sus sentimientos y le pide a la fiscal que se comprometan. El médico le confiesa cómo quiere cambiar su vida y encontrar la felicidad y ella decide aceptar. El momento tiene testigos de privilegio ya que al restaurant en el que tuvo lugar el romántico momento llegan sus amigos Müjgan y Yilmaz, que comparten la dicha.

En tanto, llega el momento de la esperada licitación y subasta y tras negociar con Hatip, que es el presidente de la Cámara de la Construcción, Yilmaz y Fekeli obtendrán lo que querían. Demir ve nuevamente afectados sus negocios en manos de sus enemigos y con su madre Hünkar intentarán dar vuelta la situación.

Yilmaz no perderá la ocasión de desafiar a Demir y demostrar que están fuertes para competirle en Cucurova.

Por otra parte, Müjgan es clave para salvarle la vida a Adnan. Observa cómo el niño se lleva algo peligroso a la boca y corre a auxiliarlo. Al ver las maniobras de la médica que intenta abrirle la boca al pequeño, Züleyha reacciona, maltratándola.

Pero cuando Müjgan le muestra la piedra que Adnan tenía en la boca, queda conmocionada e intenta reconciliarse con ella, llevándole comida. Lo que no espera es que la médica le diga verdades fuertes y hasta le da a entender que sabe quién es el verdadero padre del niño.

Eso motiva a Züleyha a llamar a Yilmaz, quien no puede decirle que no y acude a encontrarse con ella. Pero Müjgan siente en su cuerpo las consecuencias de la discusión y entra en labor de parto. Sola en la casa, no logra ubicar a su esposo y como pueda llegará al hospital manejando su auto, con el temor de que su bebé esté en riesgo de vida.

Al mismo tiempo, cuando Züleyha le pide a Yilmaz que intervenga ante las reacciones de su esposa, también siente fuertes contracciones por su embarazo.

¿Qué pasará con los partos? ¿El bebé de Müjgan está en peligro? ¿Cómo reaccionará la joven al ver a su esposo con Züleyha? Semana para no perderse nada del éxito turco.