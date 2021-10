Rusher, el novio de María Becerra: "en casa comíamos mate cocido en el almuerzo y en la cena"

domingo, 24 de octubre de 2021 00:00

Rusher King junto a María Becerra conforman una de las parejas más queridas del momento e incluso sacaron un tema juntos "Confiésalo", que tiene 68 millones de reproducciones solo en Youtube. El freestyler estuvo entre los invitados de Podemos Hablar este sábado y reveló detalles de su infancia en Santiago del Estero.

"Mi papá es taxista y mi mamá ama de casa. Tuve una infancia muy muy humilde. Mi papá laburaba todo el día pero a veces no teníamos para comer, siendo taxista en Santiago la plata no alcanzaba. Tomábamos mate cocido al mediodía y en la noche lo mismo con pan", reveló el cantante.

Pese a las carencias, aseguró que tuvo una familia muy presente. "Mi papá y mi mamá se encargaban de darnos lo que podíamos. Nosotros no exigíamos regalos, juguetes o cosas porque nosotros sabíamos que no se podía".

De repente, la música le cambió la vida a los 16 años. "Empecé haciendo freestyle porque eso era lo que hacían los pibes y a mí me gustó mucho. Fue cuando acá explotó El Quinto Escalón. Mis papás me apoyaban y cuando vieron que empecé a ganar competencias y a volver con remeras de premio me empezaron a bancar más", recordó.

Así fue como dio los primeros pasos en un mundo que ahora le abrió las puertas. "Un día me puse a hacer canciones porque pensaba que era lo que más me gustaba hacer. Decidí venirme a Buenos Aires porque acá es el centro de todo, en donde pasa todo. Me vine solito y hace como dos años que estoy acá. Ahora me empezó a ir muy bien pero al principio con mis amigos dormíamos en el sótano de una peluquería".

"Hace un año atrás comencé a vivir de esto, me mudé con mis amigos. Todos venimos de abajo, pero hoy somos pibes que apreciamos mucho la posición que tenemos. Somos muy jóvenes, pero queremos incentivar a los más pibes para que sepan que se puede. Antes era imposible vivir del género urbano pero hoy está más normalizado y es un buen punto para la industria de la música", sentenció.