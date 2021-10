Hercai: la increíble transformación de Ayda Aksel, la actriz que interpreta a Azize Aslanbey

domingo, 24 de octubre de 2021 00:00

Desde que comenzó Hercai, la matriarca de la familia Aslanbey, Azize, siempre se presentó como la villana de la historia. Protagonista de un gran secreto que esconde de su clan, en la historia de venganza contra los Sadoglu, la mujer causa una fuerte impresión tanto por su apariencia como por sus duras reacciones y decisiones.

En la serie, Azize domina una comunidad compuesta de hombres y mujeres en la que habla con claridad y todos quieren cumplir sus mandatos. Azize Aslanbey es la matriarca de la familia y la más cruel en esta historia. Cruel porque la vida le quitó todo. Cuando su hijo fue asesinado y la novia de él fue secuestrada, ella juró que se vengaría de ellos.

La historia narra que en la actualidad su nieto Miran puede vengarse, no con sangre sino con honor. Ha regresado a sus tierras con la cabeza bien alta. Ella es cruel, sí. Pero no siempre fue así. Han pasado veintisiete años desde que dejaron Mardin, y aunque pocos recuerdan su nombre, los más pobres de la calle no la han olvidado.

Sin embargo, fuera de la pantalla no es así. Azize es interpretada por la famosa actriz Ayda Aksel, quien es dueña de una gran trayectoria en el mundo de la actuación de su país. Según su biografía, la mujer de 59 años siempre estuvo ligada al mundo del arte, ya que estudió teatro en la Universidad Mimar Sinan. Sin embargo, mientras cursaba en la escuela primaria, aprendió ballet y violonchelo en el conservatorio.

Según se conoció, para interpretar a Azize, la mujer pasaba largas horas de peinado y maquillaje en el set de Hercai, que la ayudaron a lucir como uno de los personajes malvados de la novela. Incluso, a medios de su país, les reveló que “nadie debería ser tan perversa como ella”.

Divertida y auténtica, en la vida real, Ayda luce totalmente diferente a cómo lo hacía en Hercai, demostrando así las increíbles transformaciones a las que se sometía para ponerse en la piel del personaje.