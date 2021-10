El duro relato de Tamara Pettinato: "nos fuimos a España a pasar hambre, los vecinos nos daban de comer"

domingo, 24 de octubre de 2021 00:00

Este sábado, Tamara Pettinato estuvo invitada a PH, el ciclo que conduce Andy Kusntezoff en la pantalla de Telefe. La conductora pasó al frente ante la pregunta de quiénes tuvieron un papá fuera de lo común y ella sin dudarlo avanzó hacia el centro del estudio.

"Mi padre es lo menos convencional. De chiquita le pedía a Dios tener un padre como tenían mis amigas, que estuviera en casa con pantuflas, que nos preparara la comida o me llevaran al colegio. Eso no pasaba, pero pasaban otras cosas. Me llevaba a recitales de SUMO, iba toda la familia "a trabajar", nos dejaban en esos camarines de cemento 'limpios', higiénicos", recordó.

En la etapa de esplendor como músico, falleció el líder de la banda. "Cuando tenía cinco años se muere Luca Prodan y nos vamos a vivir a España un par de años. Yo era muy chiquita pero recuerdo la tristeza que había alrededor. Me acuerdo de mi mamá llorando desconsoladamente. Todo se volvió muy caótico".

El emigrar no les salió bien. "Nos fuimos allá a cagarnos de hambre. Papá tocaba el saxo en el subte, limpiaba un parque de diversiones. Nos visitaba una asistente social para ver si realmente éramos pobres pero cuidaban a los nenes".

No tenían para comer y vivieron gracias a la caridad. "Los vecinos nos regalaban cosas para comer. Recuerdo que a mi mamá le regalaron un cangrejo vivo y le dijeron que lo metiera así a la olla. Por supuesto, le chupamos las patas al cangrejo del hambre".

"Estuvimos dos años en España y después nos volvimos a Córdoba, a un rancho sin luz, sin agua. Vivíamos en carpa, al lado del río. Estuvimos así alrededor de un año. Después papá entró a la tele y la pegó. Así que tuve un padre que se hizo famoso en los 90 a niveles de no poder caminar por la calle. Para mí era muy raro. De pronto veníamos del hambre a tener plata y poder ir a Disney. Siempre estuvo, no fue un padre ausente, pero no era convencional", sentenció.