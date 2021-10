Züleyha Tierra Amarga: esto pasó en una semana marcada por el dolor

sábado, 23 de octubre de 2021 00:00

Esta semana, Züleyha Tierra Amarga (Telefe), tuvo avances claves en lo referente al amor que existe entre Yilmaz y Adnan, el hijo que tiene con la protagonista y que no sabe que es suyo. El lunes, se vio como hay una fuerza mayor que los une y Yilmaz se lo dijo.

Todo se dio a partir de que el niño escapó de su casa y se dirigió nuevamente al jardín de la mansión en la que vive Yilmaz con Müjgan. En ese momento en el que el pequeño aparece, Yilmaz se encuentra arreglando el jardín y se dará la situación propicia para levantarlo en sus brazos. Sin nadie como testigo, el hombre le dice al niño: "te amo y te extraño".

Müjgan quien no tolera que el niño esté cerca de Yilmaz, sabiendo que él es su verdadero padre, le dijo: "Deja de cargar a ese niño, te lo suplico", pero él no entiende por qué de tal rechazo: "¿qué tiene de malo?". Sin embargo se lo quita de los brazos y se los lleva a Züleyha quien miraba la situación desde lejos.

Por otra parte, Hünkar Yaman buscó recuperar el poder perdido sobre la empresa, enfrentándose a su propio hijo, Demir. "Vas a ignorar mi trabajo en esta empresa?", le dice Hünkar. "Le di vuelta a la página cuando tú le dijiste que sí a esa propuesta de matrimonio. Desde entonces perdiste tu derecho a opinar sobre cualquier cosa que lleve el nombre de Adnan Yaman. Tú hiciste eso", le respondió su hijo. "Muy bien niño. Si eso es lo que tu dices", resalta ella y se va de la oficina, envalentonada.

En simultáneo, Gülten fue a la cárcel a ver a Cettin, que fue detenido por disparar al hombre que iba a casarse con ella: "no pude negarme", le confiesa. A su vez, la venganza de Sermin sumó un nuevo capítulo, esta vez alentada por una amiga con intereses especiales.

"Todo el mundo sabe que mi padre y mi tío unieron esfuerzos para poder fundar esta compañía. Todos en Cucurova lo saben pero parece que lo han olvidado. Pero aquí estoy para recordárselos. Lo ven. Esta es la noticia que se imprimió en los periódicos", dijo Sermin al irrumpir en la fiesta de aniversario de la empresa. Mostrando un diario, logró desatar el escándalo.

"Al día siguiente, el episodio sale en la prensa. Parece que a la familia Yaman les arruinaron la noche", relata Behice a su sobrina Müjgan. "¿Pero qué hizo esa mujer? ¿No sabía que la familia Yaman terminaría por echarla?", destacó la doctora.

En tanto, en el día después, Demir quiere saber cómo doblegarla. "¿Dónde consigue dinero para vivir? Hicimos que embargaran sus cuentas", habla con su madre Hünkar. "Bueno, Sabbahattin le pasa una pensión", le contesta. "Esa pensión no es suficiente. Seguro tiene otros recursos", asegura él. Aunque su madre quiere desviar la atención, su titubeo sobre si Hatip le da dinero hace que el empresario se convenza.

Posteriormente, la sorpresa fue protagonista de la ficción turca. Es que mientras Züleyha camina por el jardín de su mansión, llegará el cartero trayendo un enorme regalo. Se trata de 2 cajas grandes en las que viene envuelto un enorme cochecito para bebé. El mismo viene destinado para el hijo de ella y la alegría la desborda.

"Acá está el cachorro de papá, te extrañé mucho", expresó Demir al levantar en sus brazos al hijo de Züleyha. Inmediatamente, Hünkar le agradece por el cochecito que le compró al bebé que espera ella: "Papá casi nos olvidamos. Muchas gracias, compraste un carro nuevo para el hermano de Atnan. Dale las gracias a papá", dijo entre risas.

Sin embargo Demir niega haber comprado el carrito y rápidamente Hunkar advierte que en realidad esa sorpresa no iba enviados a esta familia sino a la vecina: "entonces ¿nos quedamos con el carro de Müjgan?". Por otro lado, Müjgan le recrimina a Yilmaz que mira mucho el hijo de Züleyha y le pide que se aleje. "¿Ahora consideras un enemigo a Atnan? solo es un niño, qué importa si pasea o no", lanzó Yilmaz.Sin embargo ella respondió: "No, Atnan no es cualquier niño".

Pero no todo terminó ahí. Este viernes se vio como Yilmaz y Müjgan se preparan para salir a cenar y él le pide que se quede sentada hasta traer el auto. "Mi hijo y su madre se agotarán", se justifica él. "¿Dijiste 'mi hijo'. A ver, ¿cómo sabes que es un niño?", dice la mamá, sorprendida. "Así lo siento", le aseguró Yilmaz.

"Muy bien, ¿pero si es una niña?", le cuestiona la médica preocupada por la reacción de su marido. "Si es niña, entonces... seré el padre más feliz de la tierra, será mi princesa, la pondré en un pedestal (...) ¿Crees que la discriminaría siendo mi hija?", responde el hombre. Y al decirle Müjgan que sabe que su esposo quiere un hijo varón, él le quita importancia a sus deseos.

Pero no es el único tema que Müjgan trata. "Demir tiene un hijo", le dice ella, provocando la incomodidad en la pareja. ¿Le hará alguna otra revelación?, habrá que esperar a lo que sigue.