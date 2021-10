¿Lo perdonará a Icardi?: qué dice la carta astral de Wanda Nara

sábado, 23 de octubre de 2021 18:02

Desde hace exactamente una semana, la Argentina y parte del mundo está atenta a una novela y no, no es Doctor Milagro o Hercai, sino la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez por Mauro Icardi. Día a día ha habido condimentos que hicieron que la gente se quedara a la espera de un nuevo capítulo, con ganas de más.

Si sos uno de esos, te interesará saber qué opinan los astros sobre una posible reconciliación del matrimonio. El astrólogo Joe Fernández, invitado a "A la tarde", habló de las cartas astrales de los tres personajes y anticipó qué podría pasar en el futuro próximo.

La China, enamoradiza empedernida

Euge nació el 9 de marzo de 1992, es pisciana, con luna en Tauro y ascendente en Libra. "La China Suárez es pisciana -explicó Fernández-. Lo pisciano es romanticismo puro. Yo no es que la defienda a la China ni mucho menos pero hay como una falsa inocencia, como una sensación de Peter Pan, de cuentos de hadas. Hay como una realidad paralela en donde ellos viven, y ella en un punto cree que bueno, se enamora, manda mensajes, ¿el tipo está casado con nueve pibes? Bueno, yo qué sé", reflexionó el astrólogo.

"Hay algo de ella, de Piscis que es como de vivir en un mundo de fantasías permanentemente. No es en vano esto de David Bisbal, Nicolás Cabré... No diferenciar la realidad de la ficción. ¿Me enamoré de Cabré en la novela? Y bueno, me enamoro en la vida real. ¿Me enamoré de Bisbal en un videoclip? Y bueno, me enamoro en la vida real. Yo entiendo que están todos muy enojados con la China y dicen 'qué mala que es' pero no es mala, en un punto entiendo que hay mucha gente enojada pero Piscis tiene esto, es así", describió Joe.

Wanda, el terremoto de fuego

Mauro Icardi, tiene una energía similar a la de la China, con el sol en el grado 0 de Piscis y su luna en Acuario. Por su parte, la mayor de las Nara es de Sagitario, sí, como Gachi y Pachi.

"La que viene con toda la tromba acá es el fuego, es Sagitario. Sagitario es Wanda, Sagitario es fuego, Sagitario es imaginate la imagen de una mujer empoderada arriba de un caballo blanco con una lanza en llamas, está yendo por todo. Eso es Wanda Nara hoy. Sagitario de manual, la cazadora".

Entonces, ¿Hay una reconciliación posible? Al parecer los astros dicen que sí. "Lo bueno de Sagitario, al revés de signos más conservadores como Cáncer, Capricornio o Virgo, Sagitario es fuego, impulso, pero también tiene algo medio negador. Es aventurero, idealista y yo te digo que esta historia no está terminada: la Sagitario puede llegar a perdonar, a diferencia de otros signos. Sagitario es puro fuego, no es humo, es fuego, porque es incandescente, va a prender fuego todo pero que no te extrañe que en un par de meses esto vuelva a calmarse y el matrimonio Icardi-Wanda Nara vuelva a ser un matrimonio", sentenció Fernández.