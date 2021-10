Hercai: avance del capítulo de este viernes 22 de octubre

viernes, 22 de octubre de 2021 00:00

La tensión y una amenaza de muerte marcó a los protagonistas de Hercai: Reyyan Sadoglu y Miran Aslanbey. Sin embargo, la historia dará un giro este viernes para cerrar la semana de una manera sorprendente.

Este jueves se vio cómo después de enterarse que la familia Aslanbey decidió embargar la mansión de los Sadoglus por una importante deuda, Reyyan logra escapar de su abuelo al conseguir quitarle el arma que llevaba en su cintura. Con el revolver corre a la oficina de Miran y le cuenta lo que está pasando con el embargo. Pero lo más duro llegó cuando le dio el arma y le pidió a él que la mate porque ya no puede vivir más con el dolor que él le provocó.

Posteriormente, cuando ambos están abrazados ingresa el padre de Reyyan, Hazar, y la situación que se vivirá aumentará la tensión de las familias. Miran decidió pasar por arriba de su abuela e ir a la mansión Sadoglu para anunciar que cancelará él la deuda que tienen ellos con los Aslanbey a cambio de que le den a Reyyan. Y la disputa fue mayor.

La reacción de la familia de la joven fue la menos esperada y su abuelo decidió defenderla después de decirle que nadie de la familia Aslanbey podría comprar a alguien de la familia Sadoglu. Todo eso después de haber atacado a golpes a su nieta, provocándole heridas en el rostro.

Pero este viernes, la historia vivirá un giro que dejará ilusionados a los fans de la novela. Es que Reyyan y Miran vivirán un nuevo encuentro en la calle, cuando la joven caminaba con su caballo. "No me mires de esa forma, es muy doloroso, cada vez que me miras así es como si clavaras puñaladas en mi corazón", le dice el joven. "Fuiste tú el que llenó tu corazón de puñaladas", le responde Reyyan.

"Yo no soy tu remedio, nunca seré tuya", afirma la joven antes de irse. Sin embargo, posteriormente, tras recibir una llamada, Miran sale de su casa y en la esquina se encuentra con Reyyan quien le dice que tiene poco tiempo y que necesita que la escuche.

"Me costó salir de casa, no tengo mucho tiempo", le cuenta Reyyan. "Viniste a mi, entonces vas a escucharme", le pide Miran. "Esta vez tu me escucharás a mi, Miran. ¿Podrías llevarme a otra parte?", le pregunta, sorprendiendo al joven quien acepta sin pensarlo. "Por supuesto. ¿A dónde quieres que te lleve?", le pregunta ilusionado con su perdón.

¿Qué pasará?, ¿dónde querrá ir Reyyan a solas con Miran?, ¿qué es lo que trama?