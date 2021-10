¡Mal año para ShowMatch! Karina La Princesita pateó el tablero y es la séptima renuncia de La Academia

jueves, 21 de octubre de 2021 13:58

Pateó el tablero y se sumó a la lista de participantes que abandonaron el certamen de ShowMatch, La Academia (El Trece). Karina La Princesita renunció en la noche de este miércoles después de un fuerte cruce con Yanina Latorre, quien ocupó una sexta silla en el jurado pero fuera de competencia.

"Nosotros re valoramos este show, y no porque no estemos a la altura vamos a dejar de poner tanta plata en poner mucha puesta en escena. Me pongo la camiseta igual que me la pongo en mis shows, donde a veces no me llevo dinero de ganancia y lo pongo todo en la puesta", declaró visiblemente molesta.

De acuerdo a lo que publicó la agencia Noticias Argentina, al abandonar el estudio, habló con la producción y anunció que se sumaba a la ola de renuncias. Si bien actuó por el impulso de la bronca que sentía y puede llegar a cambiar de opinión, lo que queda claro es que para los participantes ya no es tan relevante su paso por ShowMatch, ya que años atrás a ninguno se les hubiera ocurrido dar un portazo ante todos los beneficios que les generaba.

La cantante se sumó a la lista de figuras que pegaron el portazo y se fueron de ShowMatch en este 2021. El primero fue Ulises Bueno, quien llegó al certamen junto a su pareja, la bailarina Rocío Pardo. "Tenemos que ausentarnos dos meses al menos. Nos salió una posibilidad de grabar un disco en el exterior y tenemos que viajar", anunció el cantante cordobés, cuando todavía no había cumplido un mes en la competencia y nunca más volvió a aparecer.

Luego, lo siguió Mariana Genesio Peña, quien se había mostrado muy entusiasmada con la convocatoria en 2020 y como se hizo el programa a raíz de la pandemia, en 2021 fue una de las primeras confirmadas. ¿Qué fue lo que la llevó a dar un paso al costado? Dos ficciones. Por un lado, comenzaba a emitirse Pequeñas Victorias en Telefe y no podía ser figura de los dos canales; por otro, comenzaba el rodaje de El fin del amor, la serie para Amazon Prime Video que produce y protagoniza Lali Espósito, y estos dos proyectos pesaron más que el "Cabezón".

"Nunca más volvería a un reality. Me gustó pero ya está, quería probar la experiencia. La pasé bárbaro bailando y Marcelo me trató muy bien. No solamente estás exponiendo tu trabajo sino todo, no quiero volver a pasar por esa experiencia", manifestó la actriz meses más tarde, dejando en claro que lo suyo fue un debut y despedida.

La tercera baja que tuvo el certamen fue, sin dudas, la más polémica. En un año intenso a nivel laboral, Ángela Leiva decidió priorizar su primera experiencia como actriz en La 1-5/18 y abandonar el ciclo a raíz del cansancio que le provocaba estar todo el día trabajando. "Fui muy clara cuando tomé la decisión de irme y dije que fue un tema de salud, estaba muy estresada porque estaba haciendo las dos cosas a la vez y estaba retomando los shows en vivo. Me vi muy colapsada, dormía muy poco, tres horas por día nada más. Y llegó un momento en el que dejó de ser divertido, no podía hacer las tres cosas a la vez", explicó en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia. Y la realidad es que su salida sumó cierta tensión en el vínculo entre Tinelli y Adrián Suar, ya que al conductor no le gustó que eligieran la novela sobre su programa.

Como si esto fuera a poco, a fines de septiembre, luego de cambiar de horario por quinta vez, Marcelo tuvo que despedir a Flor Vigna, quien decidió renunciar a raíz de la lesión que sufrió Facundo Mazzei, su partenaire, y Julieta Nair Calvo, quien está esperando a su primer hijo y decidió transitar su embarazo con tranquilidad, lejos de los riesgos físicos que implican las disciplinas que se desarrollan en el programa.

Esta semana también Luciana Salazar dijo adiós porque tenía que viajar sí o sí a Estados Unidos para hacer una trámites para su hija Matilda, quien nació en el estado de Florida. "Para mí es difícil tomar esta decisión. Yo tengo un viaje que tengo que hacer por unos trámites que tienen que ver con mi hija es de otra nacionalidad. Y tengo que ir porque están por poner un decreto que me puede llegar a perjudicar y tal vez no pueda volver a entrar al país", explicó en sus despedida.