Doctor Milagro: ¿un personaje se vuelve loco y provoca un giro en la historia?

jueves, 21 de octubre de 2021 00:00

Este jueves se vivirá un capítulo en el que la desesperación abordará a la trama en Doctor Milagro. La ficción turca que noche a noche conquista a los seguidores por Telefe transitará momentos de preocupación entre los médicos del hospital Berhayat a partir de que un querido personaje queda entre la vida y la muerte.

Se trata de Doruk quien desde hace varios capítulos viene mostrando un problema en la cabeza que logra controlar con pastillas pero que ahora eso ya se hace imposible. Esta semana quedó al descubierto con sus compañeros su dependencia a los medicamentos para poder vivir. Fue cuando circulaba por los pasillos del hospital y el dolor lo desbordó. En ese momento fue a buscar la pastilla que estaba en su bolsillo pero ésta cayó al suelo y no logró recuperarla. Justo vio todo Tanju que lo enfrentó: "se que dependes de las drogas", lanzó el cirujano al residente y agregó: "vete a casa, descansá".

Los problemas se desencadenaron a partir de que entró un nuevo joven a la ficción. Se trata de Mustin Mustafa, un subordinado de Doruk que trabajó con él en la guerra y que sufrió las heridas provocadas por una metralladora enemiga en la montaña. Su presencia llevará al joven cirujano a recordar el pasado y con esto revivir en su memoria los peores recuerdos de la guerra. No solo eso, sino que se revelará cuál es el problema de salud que lo aqueja y lo pone en riesgo nuevamente de morir.

En el capítulo de este jueves se verá cómo Mustafá pone en jaque a Doruk. Será cuando intente suicidarse desde la terraza del hospital y el medico trate de detenerlo. En ese momento el ex combatiente lanzará a Doruk: "cómo podría mejorar, no merezco vivir, no veo otra salida que la muerte. Dilo tú si es tan fácil, cuéntales. ¿Qué pasó, no quieres decirlo? diles lo que escondes".

Para Muhsin lo que esconde Doruk es un tumor en la cabeza, sin embargo estará equivocado y el diagnóstico se alcanzará cuando Doruk entre en crisis y las alucinaciones lo desborden. Es que no contendrá más los dolores y las confusiones y en un momento impensado intentará matar a Tanju y su equipo.

Con un bisturí apuntará a todo aquel que se le acerque en una escena de completa confusión. Precisamente es esta confusión la que preocupará a Ali Vefa y a Tanju que tratarán de entender qué tiene en su cabeza para reaccionar así.

La respuesta se sabrá recién en el capítulo de este viernes cuando su vida quede en grave estado.

¿Quién es Mustafá?

Mustin Mustafa se caracteriza por haber sido miembro del escuadrón de Doruk y llega al hospital por una herida que se abre en su hígado. En la cama del hospital Berhayat ve ingresar a Doruk y lo llama "mi comandante", lo que genera un quiebre en el estado emocional del residente médico de ese nosocomio.

Este personaje es quien en el pasado a él le tocó salvar tras una explosión. Era su amigo y resultó herido, en medio de la batalla. Por aquel entonces, las balas de una ametralladora impactaron en el cuerpo de él y Doruk lo creyó muerto. Precisamente por eso, su ingreso al hospital le generará un gran impacto.

A partir de esto se generará una situación que despertará todos los recuerdos de Doruk y esto lo terminará enfrentando no solo a su pasado sino también a su capacidad de ser cirujano. Pero lo que es más fuerte, se develará el motivo que lo llevó a tener constantes dolores de cabeza e inestabilidad sensorial y física.