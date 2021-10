Züleyha, Tierra Amarga: esto pasó en una emotiva y tensa semana

sábado, 2 de octubre de 2021 00:03

Züleyha, Tierra Amarga, una de las novelas turcas con mayor audiencia en Argentina, transitó una semana clave en la historia. Desde el lunes se vio que con Müjgan perturbada por el dolor que le ocasiona saber que su marido no la ama, su decisión determinó un nuevo rumbo. La médica no pudo terminar con la vida de su bebé pero tampoco quiere que Yilmaz esté con ella sólo por su hijo.

Por eso, mantuvo una charla con Fekeli que la escuhó atentamente y le dio un consejo: "Eres el futuro de Yilmaz, ahora tú lo eres porque tendrás un hijo. Saldrás adelante y vas a salvar tu matrimonio. Porque la verdadera Müjgan siempre consigue lo que quiere. ¿Quién es esa Züleyha?, no dejes que te separe de él y mucho menos que alguien como ella te haga sentir mal".

Por otro lado, Züleyha acompañó a Demir a la inauguración de la sala de Servicios Pediátricos del hospital, que recibe el nombre de Züleyha Yaman, en su honor. Esto es presenciado por Yilmaz y Müjgan que asisten como invitados. "Que los servicios pediátricos proporcionados por esta clínica, los ayude. Y que con la ayuda que el señor Demir brinda se convierta en un mejor servicio para los ciudadanos", lanzó el gobernador al momento de cortar la cinta.

Con la historia manteniendo expectantes a los televidentes, el martes se pudo advertir cómo Fekeli y Hünkar tratarán de unir a sus familias, con más optimismo del que deberían. Tras un encuentro, el empresario le dice a la mujer que es su gran amor: "Tú y yo hemos puesto a nuestras familias por delante de todo el mundo. Antes de cualquier persona. Más tarde cuando quien tuvo bebés, pasamos a otra etapa y aceptamos todo. Así nos refugiamos en nuestras familias. Pero luego ellos se fueron para no volver jamás... y me quedé solo. Traté de deshacerme de mi soledad de cualquier manera que me fuera posible".

Por su parte, Fekeki, con la complicidad de Müjgan, deberá encarar su primer gran desafío: decirle a Yilmaz que estarán frente a frente a sus enemigos, en su propia casa. Antes de decirle, le muestra un cartel que escribió para la pareja que espera su primer bebé y trata de unirse: "¿qué te parece lo que dice?.

Aunque la intención es que no haya más enfrentamientos, ante los embarazos de Züleyha y Müjgan, la tía de la joven médica desconcierta con su nueva postura, muy distinta a la que tenía antes: "no quiero preocuparte pero Yilmaz aún siente algo por ella (Züleyha)".

Y agregó: "Müjgan, yo fui quien te dijo que pelearas, que lucharas por tu amor por ese hombre. Pero siendo muy honesta, ahora pienso lo contrario. Y como aún tienes tiempo... termina con ese hombre y creo que debes abortar". El momento de máxima tensión se da cuando los Yaman llegan a la casa de los Akkaya. Demir destaca que están allí "por el futuro de nuestros hijos". Con valor, se para para ofrecer la mano a Yilmaz, que está lleno de ira. "Te ofrezco mi mano para hacer las pases", dice el esposo de Züleyha.

Un día después, el miércoles 29 de septiembre, se vivió otro capítulo tenso. Pese al intento de reconciliación entre los Yaman y los Akkaya, el conflicto por las tierras y, por supuesto, por el amor de Züleyha echó por tierra cualquier posibilidad de una tregua.

Züleyha, quien también se siente acorralado es Gaffur. Es que Hatip le exige que le pague la deuda que contrajo, tras el presunto robo de dinero. "¿Cómo me vas a pagar? Porque no habrás pensado que te di ese dinero por pura caridad, ¿verdad?", le dice el vengativo empresario. El excapataz de los Yaman le responde que le pagará de la manera que pueda, a lo que Hatip se niega ya que no quiere "dinero a plazos".

Sin embargo el momento más tenso llegó con Yilmaz y Müjgan. La pareja asistirá a un control médico y ella asegura que tiene mucho miedo: "¿Qué pasa si no lo escuchamos (al bebé)?". Pese a que la médica quiere tranquilizarla, al revisarla parece que no tiene buenas noticias.

En tanto que el jueves, último día de septiembre, la serie transitó momentos intensos con Yilmaz recordando todo el tiempo aquellos abrazos de la reconciliación pero también con Züleyha llorando a escondidas por la ilusión que se rompió de escapar juntos y en familia con el bebé.

La joven buscó al médico Sabahattin para contarle que su hijo es de Yilmaz y que con él había planificado dejar todo. En un primer diálogo le dijo llorando: "Perdí a Yilmaz para siempre. Antes tenía algo de esperanza pero ahora no tengo ni eso". En uno de sus peores momentos, la protagonista confiesa que con Yilmaz planificó escapar juntos para vivir su amor pero todo quedó truncado porque él decidió no seguir con el plan: "Yo huiría con Yilmaz, íbamos a hacerlo pero se enteró que Müjgan estaba embarazada y la eligió a ella con su hijo. Pero mi hijo también es suyo".

Por su parte, Yilmaz se venga de Demir de la peor manera. Es que este último le pidió que le devuelva las tierras que siempre fueron de él y a cambio le devolvería las acciones de la fábrica.

Ya finalizando la semana, se vio que Yilmaz vendió sus acciones a empresarios alemanes, lo hizo bajo una condición que dejó a Demir en una situación complicada. En una reunión, los representantes de los inversores alemanes en la empresa de los Yaman explicaron que "ambas partes invertirán 25 millones cada una". Demir se sorprende: "¿de verdad, 25 millones?". Le comentan que el trato es así, por partes iguales.

En ese contexto recibe la respuesta menos esperada. "Hablamos con el señor Yilmaz sobre esto antes de comprar las acciones. Incluso le preguntamos cómo reaccionaría a esto. Y nos dijo que a usted no le importaría el aumento y que estaría de acuerdo en hacerlo", le respondió uno de los alemanes.

Sin poder controlar su ira, Demir se enfrentará a Fekeli que lo amenaza fuertemente: "Escúchame, Demir Yaman. Pasé por alto las cosas que has hecho hasta hoy, sólo para que hubiera paz y no se derramara sangre. Pero no pienses que seguirá siendo de esa forma. No malentiendas mi modestia y ni mis buenos modales con debilidad. Si vuelves a insultar a Yilmaz, si le vuelves a disparar; si me vuelves a hacer enfadar una vez más... voy a destruir toda Cucurova".

En tanto, su esposa descubre que Hatip y Sermin tienen algo y engañan a Nazire. "No se daría cuenta ni aunque nos viera con sus propios ojos. Te lo juro", dijo Hatip al hablar con la esposa de Sabbahatin. Ella desconfía: "las mujeres lo sentimos. Nazire, a quien llamas tonta, puede descubrirnos en cualquier momento... y cómo es ella, cuando menos te lo esperes. Y entonces allí estaremos en un gran aprieto".