Thelma Fardín enamorada del ex de Julieta Ortega: "me da fuerza para seguir con 'lo otro'"

sábado, 2 de octubre de 2021 20:56

La actriz de Patito Feo confirmó que está en pareja junto con Camilo Vaca Narvaja, quien fuera novio de Julieta Ortega hace algunos años. Si bien hubo rumores de que la hija de Palito había vuelto a reunirse con él, los protagonistas desmintieron esa información.

La artista, quien continúa en disputa judicial contra Juan Darthés, confirmó que está pasando por un gran momento en cuanto a su vida privada. "Estoy pasando un momento muy lindo. Estamos re enamorados y compartiendo. Es de las cosas más lindas que nos podemos cruzar y está bueno que nos hayamos cruzado. Cuando se supo para nada quería negarlo, cuando me preguntaron lo confirmamos", contó en Agarrate Catalina.

Por el momento, no están conviviendo. "Estamos con proyectos que son viajes y compartimos mucho, que eso es lo más lindo. Cada uno tiene su casa pero estamos mucho tiempo juntos, mientras no estemos trabajando. El amor es lo más lindo y lo que más fuerza da para seguir adelante con todo lo otro", aseguró.

Finalmente, desmintió que hubiese tenido algún problema con Julieta. "Es una relación que terminó hace un montón. Ella lo supo antes por parte de Camilo, siempre se quiere generar polémica para clicks en las notas y rating en la tele y la verdad que con Juli está todo bien, sobre todo porque somos compañeras de lucha”, sentenció.

Comienza el juicio

Hace dos semanas, Thelma Fardín tuvo un mano a mano con De Brito en medio de la causa judicial que la involucra junto al actor Juan Darthés. Habló sobre su situación actual y confirmó que el 30 de noviembre comienza el juicio en Brasil.

Thelma Fardín, mano a mano con @AngeldebritoOk. La actriz detalló cómo sigue la causa contra Juan Darthés. pic.twitter.com/31Fu8hiVxX — eltrece (@eltreceoficial) August 18, 2021

En la entrevista con Ángel de Brito, la actriz precisó que espera no tener que cruzarse con su ex compañero. "No soportaría escucharlo o tenerlo cerca. No, ni siquiera me lo quiero imaginar, no quiero pensar en esa escena. Afortunadamente cuando hablé con mi equipo de abogados y quienes me asesoraron, sé que podemos pedir eso, que es una forma de proteger mi salud emocional", sostuvo.