Pamela David: "Me pasé dos años fingiendo en la tele"

sábado, 2 de octubre de 2021 18:38



Tras un año alejada de los focos, Pamela David volvió a conducir un nuevo programa. Ante su regreso, reveló una mala época que vivió por los problemas de salud en la columna que sufrió su marido Daniel Vila.

"Fueron dos años de ver a mi compañero sufriendo, con dolor, y me daba cuenta que la careteaba, que se sentaba en la mesa para compartirla con mis hijos con un dolor insoportable. Fue un momento muy difícil", reveló a Agarrate Catalina.

Afortunadamente, esta etapa terminó. "Gracias a dios se operó y se siente súper bien y está lleno de energía. Pero era muy difícil esa época, era ir a la tele a sonreír, fingir que estaba todo bien, pero llegar a casa y ver que se respiraba dolor".

"En algún momento parecía que tenía que renegar de mi marido, pero la verdad está buenísimo, es un compañero que me acompaña con mucha experiencia y me ayuda mucho. Tengo a mi marido sano, a mis viejos sanos y vivos, tengo mucho para agradecer y un trabajo que me hace feliz", sentenció.

Conoció a su sobrino

Pamela David no puede evitar emocionarse cada vez que recuerda a su hermano Franco. El joven tomó la drástica decisión de quitarse la vida y enlutó a su familia y amigos. Su novia se enteró que estaba embarazada y el dolor aumentó: él se fue sin saber que una nueva vida se estaba gestando.

Pandemia mediante, Pamela no pudo viajar antes a Santiago del Estero para conocer al pequeño y finalmente, cumplió ese deseado sueño. Con orgullo, posteó en las redes: "Les presento a mi sobrino Gianfranco. Morfable de la Tía".

El hermoso bebé miraba a cámara para las fotos y se compró a todos los seguidores de la conductora. Ella había adelantado en "Debo decir" que viajaría a conocerlo y que "ya tiene dos meses y pesa 6 kilos. Gianfranco, gordo, lechón, chochán".

Franco, quien decidió quitarse la vida tras su lucha contra un problema de adicciones. En un vivo de Instagram, en el pasado mes de junio, Pamela se quebró al dar una noticia especial. “Voy a ser tía” dijo entre lágrimas.

"Nos enteramos después de la muerte de Franco, él no llegó a saberlo lamentablemente. Dios así lo quiso, quiso que un pedacito de Franco esté en el vientre de Yamila”, confesó muy conmovida.

La conductora de América manifestó que “esto le da fuerza a su mamá, a sus abuelos…, creo que más allá de la tristeza hay una felicidad enorme. Que a veces es contradictorio, pero les juro que estoy inmensamente feliz a pesar del dolor. Están las dos cosas, a la vez”?.