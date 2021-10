Akin Akinözü de Hercai, cambió por completo su apariencia y empezará una nueva serie

sábado, 2 de octubre de 2021 00:00

El galán turco Akin Akinözü, quien interpreta a Miran Aslanbey en la novela Hercai, se sometió a un rotundo cambio de look que cambió por completo su apariencia para meterse en la piel de un nuevo personaje. Actualmente, Telefe emite la serie que conquista todos los días en las siestas y su personaje atrapa cada vez más a los seguidores.

Sin embargo, ¿a qué se debe este cambio? Vale recordar que en su país de origen, Hercai ya terminó de emitirse el 25 de abril de este año, después de tres temporadas y un total de 69 episodios. Por eso, luego de un breve descanso, Akin apostó a una nueva propuesta laboral y sorprendió con las primeras imágenes de su nuevo personaje.

Esta vez, lejos del dramatismo que caracteriza a Hercai, medios de su país confirmaron que el actor protagonizará una serie de comedia romántica llamada My Destiny Game (Mi juego de destino). Según los avances que se trascendieron, la serie, que se transmitirá por Star TV, cuenta la vida de una madre con dos hijos, que vivirá múltiples aventuras.

Actualmente ya comenzó a rodarse y fue en ese escenario que la nueva imagen de Akin salió a la luz y se compartió a través de redes sociales. Hasta el momento no han trascendido mayores detalles de su personaje, aunque su apariencia ya se ganó el asombro de todos.

La novela está guionada por Gül Abus Semerci y dirigida por Emre Kabakusak.

Según su biografía, Akinözü nació en Ankara, Turquía, en 1990 y es el único hijo de la actriz Özlem Akinözü y Tamer Akinözü. Su abuelo materno fue uno de los primeros presentadores de televisión en TRT (Radio y Televisión de Turquía). Asistió a la Ankara TED High School y estudió matemáticas en la Universidad de California en Berkeley, donde vivió durante unos 6 años antes de decidir convertirse en actor.

Su interpretación como Miran en Hercai le ha valido premios como: "Mejor actor en una serie dramática" (24th Golden Lens Awards of the Magazine Journalists Association 2019) y "Mejor pareja en una serie de televisión", junto a su co -estrella Ebru Sahin (Premios del periódico Ayakli 2020).5? También fue galardonado con el Premio Nova Más como Mejor Actor Masculino en 2019 y Mister Nova 2019 de la cadena de televisión española Nova Atresmedia.