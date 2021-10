"Lo que aprendí": Paula Chaves habló tras su presunta pelea con la "China" Suárez

martes, 19 de octubre de 2021 00:22

Paula Chaves se convirtió en otra de las protagonistas del escándalo de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, por presuntos chats subidos de tono con Eugenia "La China" Suárez.

De acuerdo a lo que se conoció en LAM, la modelo y conductora que mantenía una buena relación con la actriz habría intercambiado mensajes con ella señalándola como "sorete". Es que, además, Paula es amiga de Zaira Nara, quien ya dejó de seguir a China en las redes sociales.

Muy activa, Paula no dejó de compartir historias en Twitter e Instagram y hasta realizó un posteo en referencia a Bake Off Argentina. Sus seguidores no pararon de pedirle en los mensajes que ya no siga a la China, como una demostración de que existió un cruce con ella.

En sus historias, Paula compartió una imagen en la que colocó: "hoy me toca a mí demostrar lo que aprendí todos estos años". Se refería a que hizo un calado en una torta del reality, que era la consigna del día. ¿Se animará a hablar del escándalo con su amiga?

Wanda vs. Maglietti

El cruce menos pensado. Wanda Nara estalló en Twitter contra Alejandra Maglietti, quien había opinado de su crisis con el futbolista Mauro Icardi.

"Más allá de que es claro que lo de Wanda etc es un show, en su drama (qué le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión…", destacó la panelista, como parte de un hilo en el que compartía en su perfil.

Este lunes en la tarde, publicó un violento mensaje que después borró. “Necesitas nombres, boludita? O un mapa para saber quien es la putita que manda fotos a casados!! Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió”, posteó. Vale destacar que con ese mensaje activó su Twitter tras varios días.

Con ello, el escándalo sigue sumando capítulos. Es que tras descubrir los mensajes que se mandaban Mauro Icardi y la China Suárez por Telegram, Wanda Nara decidió dar por terminado su matrimonio y le pidió el divorcio al delantero del Paris Saint-Germain. Tras casi ocho años de relación, dos hijas en común y un gran patrimonio que lograron con él como deportista y ella como representante, está claro que disputarán una enorme suma de dinero.

Según revelaron en "Los ángeles de la mañana", la pareja tendrá que repartir nada menos que 60 millones de euros, que incluyen una casa en la Argentina, una lujosa mansión en París, que adquirieron a mediados de 2020 tras el paso del rosarino del Inter de Milán al PSG y un caserón ubicado a orillas del lago Como, en Italia, donde tienen de vecino nada menos que a George Clooney. Además de estas propiedades, la pareja tiene varios autos de alta gama, como un Roll Royce Ghost, un Huracan Spyder y una Lamborghini, joyas y obras de arte que los convierten en dueños de un importante fortuna.

Por lo pronto, se sabe que Wanda recurrirá a los servicios de su amiga Ana Rosenfeld, quien también la defendió en su divorcio de Maxi López. La abogada viene de vivir unas semanas muy intensas, ya que su marido, Marcelo Frydlewski falleció como consecuencia del Covid-19 en Miami, Estados Unidos, y recién pudieron enterrarlo en el cementerio de La Tablada el pasado viernes 15 de octubre. "A partir del Lunes 25 de octubre me tendrán en actividad. Así es como Marcelo lo desearía . Su luz y su energía me acompañaran todo este nuevo camino", anunció la letrada, que se ganó el mote de "El terror de los maridos". Y aunque tanto ella como su familia forjaron un vínculo de amistad con Icardi, siempre fue mucho más cercana a la mediática, destacó Noticias Argentinas.