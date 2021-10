"Gracias mi amor": Mauro Icardi confirmó la reconciliación con Wanda Nara

martes, 19 de octubre de 2021 19:13

Mauro Icardi y Wanda Nara están reconciliados. Así lo afirmó el futbolista del PSG con un posteo en Instagram en el que le dedicó un sentido mensaje a su esposa.

"Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. Te Amo. Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenés el perdón de a quiénes heriste. @wanda_icardi", afirmó con dos fotos en las que se los ve prodigándose mimos.

¿Habrá pasado la tormenta?

Repasemos. El domingo, pese a los últimos mensajes que él difundió en su cuenta de Instagram dirigidos a ella, la empresaria estaría decidida a divorciarse. Luego de descubrir mensajes del futbolista de Paris Saint-Germain con una mujer, que sería la China Suárez, su esposa decidió cortar la relación para siempre.

Según la agencia Noticias Argentina, de la mano de Ana Rosenfeld esperaba llevar adelante un divorcio millonario, ya que no solo está casada hace siete años con el rosarino y tienen dos hijas en común -Francesca e Isabella-, sino que es su representante.

Cuando la noticia del posible engaño estalló, Mauro faltó al entrenamiento del PSG y voló de Paris a Milán para buscar a su mujer e intentar una reconcialiación. Así fue como, por "motivos familiares", viajó para reconciliarse con la rubia. En este contexto él escribió en su cuenta de Instagra; "Feliz día, mamucha", en referencia al Día de la Madre que se celebró el domingo en Argentina.

Junto al mensaje publicó una serie de fotos donde se lo ve recostado sobre el pecho de su esposa. Eso abrió la puerta de la especulación sobre que hubo reconciliación. Sin embargo esto estaría muy lejos.

Este lunes, Wanda compartió una imagen de su mano derecha (no en la que debe ir la sortija) y escribió: "Me gusta más mi mano sin anillo". Eso abrió una nueva especulación de que ella aún no concibe la posibilidad de reconciliación.