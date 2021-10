Bake Off Argentina: tras el desastre de la torta de Gino, llovieron los memes en Twitter

martes, 19 de octubre de 2021 00:42

Un desastre. Así fue la torta que presentó este lunes, Gino en Bake Off Argentina y que generó una lluvia de memes en Twitter. El pastelero tuvo una muy mala performance con el desafío que le impuso el jurado: hacer "una torta calada” con inspiración en la cerámica, innovadora y creativa.

Durante todo el desafío en la cocina se vio disperso y apelando a lo que tenía a mano sin pensar si eran realmente los elementos que tenía que usar para ello. El participante navegó por una gala repleta de problemas, nunca le encontró la vuelta a la tintura, ni a los bizcochos y sobre todo a la decoración.

Tras su producción el jurado fue muy duro, especialmente Dolli Irigoyen quien apuntó a su dispersión al momento de hacer la producción y sobre todo la broma constante y aparente poco compromiso.

"A esta altura creo que lo gracioso no va más. Esto es un verdadero desastre. Te vi correr como loco de nuevo", lanzó Dolli.

Al final, Gino lanzó: "vine a Bake Off para transmitir y radiar alegría y buena onda, eso no me lo va a sacar nadie".

A partir de esto, los memes se multiplicaron en las redes sociales e incluso su nombre fue tendencia en Twitter.

Gino ha entrado en el Top Tendencias => 2? pic.twitter.com/ejnBta3iDH — 50trends Argentina (@50trends_ar) October 19, 2021

La torta de Gino es la que le hizo Burns a Homero uD83EuDD23 #BakeOffArgentina pic.twitter.com/UOOjWJonVA — Norber (@norber_87) October 19, 2021

Miren la asquerosidad que va a presentar Gino y ayer se fue Silvina. Ni olvido ni perdon #BakeOffArgentina pic.twitter.com/IhuIzSigUO — Yamila uD83DuDC9A? (@gallinanosoy) October 19, 2021