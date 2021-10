Bake Off Argentina: sorpresa por un nuevo eliminado

lunes, 18 de octubre de 2021 00:00

Este domingo un nuevo participante dijo adiós en Bake Off Argentina. La competencia de pastelería transitó momentos de mucha emoción con una nueva figura que salió del certamen después de que no logró cumplir con el desafío puesto por el jurado.

La propuesta era hacer una torre de galletitas con 30 centímetros de altura. Y para esta oportunidad hubo 3 que no sólo no lograron cumplir con el desafío sino que terminó siendo un "desastre". Se trata de Kalia, Emiliano y Silvina.

Después de salvar a Kalia, el jurado determinó quien debía abandonar el certamen era Silvina. El momento fue muy emotivo y la pastelera recibió la decisión envuelta en lágrimas.

"Lo único que tengo son palabras de agradecimiento... me hubiera enojado si no hubiera estado acá. No cumplí con lo que tenía que cumplir", lanzó aceptando haber sido elegida como la peor de la noche.

Luego agradeció a sus tías porque ellas le cuidaron a su bebé mientras tenía que estar en el programa.

El primero del jurado en tomar la palabra fue Pamela: "es un placer haberte tenido acá, tenes una mano para las preparaciones impecable, tenes un estilo... nos dejaste unas preparaciones inolvidables".

Por su parte Dolli tuvo muy emotivas definiciones: "Silvina te voy a extrañar mucho porque disfruté de todos tus sabores, de la concentración con la pastelería". Luego le criticó que "a veces no cumplís con las consiganas" pero destacó que "si tuviera que elegir a alguien para llevar a mi cocina, sin dudas te llevaría". "Tu desempeño fue maravilloso", lanzó.

Finalmente, Damián subrayó: "no te imaginaba que te fueras a esta altura de la competencia. Es un placer verte trabajar... las preparaciones te ubican en el ranking de las 10 mejores de las 3 temporadas".

Tras los elogios recibidos, Silvina destacó que se iba "con el pecho inflado de las palabras que me dijeron, me voy muy feliz".