El emotivo recuerdo de Germán Martitegui a su mamá: "no fue nada fácil"

domingo, 17 de octubre de 2021 13:50

En este Día de la Madre que Argentina celebra, fueron muchos los famosos que se abocaron a las redes sociales para compartir miles de recuerdos y anécdotas de sus madres, que en muchos de los casos se mantuvieron en la privacidad de la vida de sus hijos.

Una de ellas es la mamá del querido y reconocido chef, Germán Martitegui, quien pronto volverá a la televisión como jurado de Masterchef Celebrity en su tercera temporada. Este domingo, Germán usó su cuenta de Instagram y con una foto inedita de su niñez, recordó a su madre.

"Hoy recordé muchas cosas que pasó particularmente la mía. Divorciarse en los 70 en un pueblo, no fue nada fácil, no era normal, y no estaba bien visto. Nos vinimos los dos solos a Buenos Aires donde supongo todo pasaba más desapercibido", comenzó contando el gastronómico. "Mi mamá trabajo, me crió, me alimento, me educó, mientras afronto miles de horribles prejuicios", agregó sobre la vida de su madre.

En la foto se lo ve de niño junto a su madre, mientras él disfruta de tocar la guitarra y la bella mujer se mira a un espejo mientras se arregla. "En el medio trato de tener una vida como mujer, hasta mantenerse medianamente linda y atractiva debe haber sido difícil, pero medio obligatorio. Como muchas mujeres de esa generación separadas (no existía el divorcio) fueron la bisagra entre el mundo viejo y este nuevo que por suerte se está construyendo", reveló.

Pero de la mano de este día especial, Martitegui aprovechó el mensaje para reflexionar sobre la importancia de los cambios que las sociedades viven y el valor que tuvo su madre para afrontar la dureza de la vida. "A veces parece que las cosas no cambian, pero créanme que por suerte hay un abismo gigante de cambios entre esa época y hoy. Saludo a todas las mamás pero este año me acorde de ese tipo de mamá como la mía que sembraron la semilla de lo que está pasando ahora. A todas ellas las abrazo muy pero muy fuerte hoy".

Para finalizar, aseguró: "Falta mucho y vayamos todos los seres humanos por más igualdad y felicidad. Los temas se tocan y se entrecruzan pero todo siempre termina en lo mismo, más respeto para todos".