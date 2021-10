Barassi escribió un dulce mensaje por el Día de la Madre y fue tendencia en Twitter

domingo, 17 de octubre de 2021 21:56

Un tierno mensaje y una repercusión casi impensada. Este domingo, Darío Barassi publicó unas palabras en su cuenta de Instagram dedicadas a su mujer, Luli Gómez Centurión y la repercusión fue tal en los seguidores que se convirtió en tendencia en Twitter.

El conductor de 100 Argentinos Dicen le dedicó unos dulces conceptos a su mujer, con quien tiene una hija, y conquistó los corazones una vez más de sus fans.

"Todos debemos creer que las madres de nuestros hijos son las mejores. Seguro comparto esa creencia con varios de uds. Pero lamento informarles, y es un Garron que te enteres de esto justo hoy, que la mía, es decir mi mujer, definitivamente es la mejor madre del mundo entero. No lo digo yo, ojo", comenzó expresando en su cuenta de Instagram.

El largo posteo lo compartió con 8 imágenes de su mujer desde el momento de la concepción de su hija hasta ahora y generó más de 200 mil Me Gusta y miles de comentarios destacando el gesto. Entre las figuras que destacaron el posteo se encuentran la periodista Karina Iavicoli, la actriz Sabrina Garciarena y la conductora Manu Viale.

En el texto destaca: "recién recibo una carta de la OMDM (organización mundial de madres) en dónde me hacen saber que atento el comportamiento de mi mujer y las referencias recibidas sobre ella, se hacía merecedora de tal distinción".

Luego agregó: "Me sorprende? Cero. Te escuché cantarte al segundo uno post parto para q se calme, te vi alimentarla a las 4 am con dulzura y amor, aprendí de vos en cuanto a educación, límites y alimentación, te vi bailar y reir 6 horas x dia, te vi correr detrás de ella cdo cruza la calle desatenta o baja la escalera con muñecos y lápices, te vi explicarle cómo funciona el mundo, curarle heridas, limpiarle cacas polémicas, leerle libros una y otra vez el mismo si ella lo requiere, te vi alentarla y consolarla, corriste hasta el mar con ella, le cortas las uñas y secas el pelo, la llenas de besos y abrazos, le enseñaste a dormir con una paciencia única, le cocinas con un amor que se hace sentir en el sabor, estimulas, sos heroina y trabajas tus culpas cdo no podes, sos ejemplo y escuela".

Finalmente cerró el posteo: "Gorda mia, feliz día. Tu versión de madre te hace aún más linda, atractiva, especial y única. Haces q Todo funcione, sos el motor de esta familia, el equilibrio y el eje. Tarea compleja, pero te sobra herramienta y amor. Con la pipi te amamos y agradecemos. Somos unos privilegiados de tenerte y poder contar con vos. Te amo fuerte. Siempre lo supe, es con vos o no es. Feliz día, mejor madre mundial. ?? @luligomezcenturion"

"Siempre lo supe, es con vos o no es"

