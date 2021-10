L-Gante se habría separado de Tamara: "Hasta a la persona que vive de mi costilla se la habría subido la fama"

sábado, 16 de octubre de 2021 18:54

Hace un año nadie sabía de él, pero luego de que Cristina Fernández de Kirchner lo mencionara erróneamente en un discurso, L-Gante se volvió un músico de fama internacional. Hace un mes, fue papá de Jamaica junto a su novia de toda la vida, Tamara Báez. Sin embargo, ya hay rumores de una fuerte crisis entre ambos.

Si bien hasta el momento ninguno dio declaraciones, sí han subido posteos muy sugerentes en sus historias de Instagram. “Lo único más real que tengo y me hace completamente feliz”, aseguró ella en una foto junto a su pequeña.

Por qué están en crisis L-Gante y Tamara

Más adelante, la joven reposteó una polémica frase que describiría a Cáncer, su signo zodiacal: "Sabés lo que valés y ya no te quedás donde no te valoran o no te quieren. Con respecto a esa persona, no puedes dejar que te trate como un capricho, no puedes depender de ella ni de nadie, entonces que no te cueste tomar esa decisión y seguir el camino sola”.

Después volvió a subir una foto junto a Jamaica con la frase: “Tan pequeña mi vida, mami si va a estar para vos, siempre siempre”. Finalmente, en una cuarta imagen resaltó: "No necesitamos nada para despertarnos felices", esto dio pie a que se especulara con que el motivo de las peleas con el cantante de cumbia 420 fueron las ausencias del artista por los compromisos laborales.

L-Gante le respondió a Tamara

El cumbiero también usó sus redes sociales para enviarle una "indirecta" a su mujer. "Yo corro por la mía, por los míos y por mi hija. Cero sentimientos porque hasta la persona que vive de mi costilla se le sube la fama y después habla de mí", sentenció.

Patricia Sosa apuntó a L-Gante y éste le contestó

En una entrevista con Implacables -el programa que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve- Patricia Sosa habló de su presente como uno de las protagonistas de Perdida mente, la nueva obra de José María Muscari, y tras repasar su carrera musical, opinó sobre el trap, uno de los géneros más populares de la actualidad, y de L-Gante.

"Hay algunos (cantantes) que no entiendo nada de lo que dicen. Es difícil para mí porque siento que estamos perdiendo identidad argentina, suenan todos como centroamericanos y parece que estoy viendo la novela de (Pablo) Escobar", explicó la cantante. "Hay cosas que me gustan pero hay otras que me aburro porque es siempre el mismo ritmo. Sobre todo el idioma", continuó.

Y al ser consultada por los principales referentes de la música urbana actual, señaló que le gusta mucho María Becerra y Nicki Nicole, pero que no conoce el repertorio del artista oriundo de General Rodríguez. "Yo no escuché tanto de L-Gante. Escuché el abecedario...Escuché el otro tema que en el video sale con un arma. Eso del arma ya no me gusta", explicó la autora de Endúlzame los oídos.

Y agregó: "Después lo vi en reportajes y me pareció divino, un chico muy carismático y buenas intenciones. Creo que en esta época se trata de comunicación que de arte, pasa por cuantos seguidores tenés y no por lo que estás haciendo. Tratemos que todo no sea tan efímero, que quede la letra de una canción".

Un portal de noticias tomó las declaraciones de la artista e hizo un posteo en Instagram que rezaba: "La feroz crítica de Patricia Sosa a L-Gante y a los traperos". Y al verlo, Elián Ángel Valenzuela -así es su verdadero nombre- decidió responderle con humor.

"Patricia deja de loriar y vení así le cantas unos temas a mi mamá y las amigas", escribió junto a un emoji de un corazón y como un guiño a la última polémica que protagonizó, le pidió que le pasara su "rider", que es un documento en el que se detallan las necesidades técnicas de un artista.