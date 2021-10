Züleyha, Tierra Amarga: una dolorosa verdad impacta en el capítulo del viernes 15

viernes, 15 de octubre de 2021 00:00

"Ser feliz no es mi derecho", reconoció Hünkar, luego de que Züleyha la increpara ante Fekeli, cuando se disponían a casarse. La mujer no pudo desmentir que había obligado a su nuera a casarse con Demir, a sabiendas que amaba y tenía un compromiso con Yilmaz. Este viernes, en el capítulo de la tarde de "Züleyha, Tierra Amarga" en Telefe, se conocerán verdades que hieren.

"Me revelé contra mi padre y contra mi madre por Ali Rajmet. Les dije "lo amo"; no me hagan casarme con Adnan. Desobedecí. Pero mi padre era inflexible. Me encerró durante meses y sufría. Pero Alí Rajmet no encontró el coraje para venir y casarnos", contó Hünkar, dolida por haber repetido en parte la historia que vivió al castigar a Yilmaz y Züleyha.

Sola, ahora deberá buscar su destino ya que se alejó de su hijo Demir para estar con Fekeli, que no perdonará el dolor que le causó a su ahijado. Es más, tiró los anillos de boda.

En tanto, alguien tratará de sacar provecho. "No habrá boda, señor Demir", le dijo Gaffur. "¿Se canceló?", señaló él. "El alcalde los esperó, los esperó y los esperó", contó el empleado que busca recuperar la confianza de su jefe. "Fekeli apareció y dijo que la boda se había cancelado", expresó. "Vete", expresó Demir, ante un Gaffur sorprendido. "Si a eso viniste... vete", insistió.

Por otra parte, hay reconciliaciones. "Debes perdonarte a tí mismo", dijo Yilmaz en su encuentro con su padrino. "Muy bien, empecemos de nuevo. Volvamos a los tiempos en los que te hice esa promesa. Perdóname; lo siento", agregó Fekeli y se abrazaron. ¿Vuelve la venganza?

Con dolor pero sin arrepentirse, Züleyha va en busca de Sabbahattin para contarle lo que pasó. "¿Qué dijo Fekeli?", pregunta el médico.

"Estaba desvastado. Dijo que cómo pudo amar a una mujer como ella y se fue. ¡Ella me hizo todas esas cosas!", expresa la joven entre lágrimas. "Te hizo muchas cosas malas. La última persona que merece ser feliz es ella. ¿Por qué es así? ¿Por qué arruinó tu felicidad?", acota él.

Y ella le confiesa: "no podía decirle a Fekeli sobre Adnan, que es el hijo de Yilmaz". Lo que no se dio cuenta es que Müjgan escuchó todo. ¿Qué pasará?