Doctor Milagro: la sorpresiva enfermedad de un personaje que movilizará al fandom

viernes, 15 de octubre de 2021 00:31

En una semana de cambios, donde varios personajes se fueron y otros comienzan un camino de inestabilidad en la ficción, este viernes se vivirá una nueva situación compleja en Doctor Milagro. La ficción turca de Telefe, que noche a noche conquista a la teleaudiencia, atravesará una trama que, sin dudas, preocupará a los seguidores.

Es que un personaje atravesará de manera sorpresiva una afección a la salud que se espera provoque la misma repercusión que en su momento generó en Turquía. Se trata de Tanju, quien se verá "golpeado" por una afección a la salud que nadie lo imaginaba.

En el capítulo que se vio este jueves por la pantalla de Telefe, fue Doruk quien advirtió que algo no andaba bien en la salud de Tanju. El joven residente vio un movimiento extraño en el pie del cirujano y se lo hizo saber. "Doctor no se estrese, descubriremos lo que tiene la paciente. Está sacudiendo mucho su pierna, por eso pensé que estaba estresado", le indicó Doruk a Tanju a lo que él aclaró: "No estoy estresado, sólo que siento algo extraño pero no entiendo".

Pero ese movimiento no era un simple tick o expresión voluntaria de su cuerpo. Algo no anda bien en su salud y en el capítulo de este viernes quedará al descubierto cuando pierda la estabilidad y termina cayendo al suelo sin poder sostenerse. La situación la vivirá ante Doruk quien rápidamente interviene para ayudarlo y trasladarlo a una habitación del hospital para someterse a estudios médicos.

Lo que tiene y cómo se resolverá esto se verá la semana que viene por la pantalla de Telefe, pero sin dudas ya preocupa a los seguidores. Es que ya varios personajes que estaban desde el capítulo 1 de la ficción se fueron. La primera fue Kivilcim, que murió tras un incendio. Luego le tocó a Adil que también murió pero por tras una balacera en el hospital (pese a que en capítulos previos había superado un tumor en el cerebro). Y la semana pasada se fue Demir, pero esta vez sin una claridad en la trama.

Ahora Tanju preocupa al fandom. Es que en el capítulo de este jueves ya le aclaró sus sentimientos a Beliz y le dijo que pese a que se encendió "una chispa" en él, entiende que ella sigue conectada con Ferman y amándolo. Por eso no se interpondrá y dejará que ella regrese a él sin compromiso. "Volvamos a la relación de antes", indicó él cerrando cualquier especulación de amor y con esto poniendo punto final a la posibilidad de que se abra un nuevo camino en la novela.