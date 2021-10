Züleyha Tierra Amarga: avances del capítulo de este jueves 14 de octubre

jueves, 14 de octubre de 2021 00:00

Los problemas y desamores no terminan en la hacienda de los Yaman, en Züleyha Tierra Amarga. Este miércoles se vio cómo Hunkar fue hasta el hospital a buscar a su madre, después de unos días sin verla tras su salida de las tierras, y se encontró con que Demir había autorizado su traslado a otro centro de salud.

En ese entonces regresó a la casa a buscar algunas pertenencias y allí la recibió Züleyha, con quien protagonizó un tenso cruce. ""Demir estaba furioso como puede darse cuenta cómo está la habitación. Tomó su ropa y hasta los muebles y los quemó. Pero Fekeli puede comprarle un nuevo guardarropas", le dice. Y sigue, ante la mirada encendida de Hünkar: "¿Qué va a hacer? ¿Va a casarse enseguida? Creo que debe hacerlo", le dijo la joven en la habitación de Hunkar que se encontraba destruida.

Más tarde, Züleyha se encontró con Müjgan con quien también protagonizó un fuerte cruce de palabras, por el hijo que la médica espera y el amor de Yilmaz que ambas se disputan. Por otro lado, Fekeli se ilusiona con su boda con Hunkar y ya prepara los detalles para la unió, después de mantener un amor por 40 años.

Sin embargo, este jueves se verá cómo el amor entre Hunkar y Fekeli se verá amenazado por revelaciones de Züleyha. Es que en medio de una conmovedora conversación, donde la joven no pudo contener las lágrimas, aprovechó la presencia de Fekeli para enfrentar a Hunkar y obligarla a decir la verdad de lo que le hizo con Demir.

"Dícelo. ¿No me dijiste que dejara ir a Yilmaz, en el puente? ¿No me dijiste que dejara que fuera encerrado en prisión y que aceptara mi destino a pesar de lo que pasaba? ¿No me dijiste que ese era el destino que me tocaba? ¡Dile!", la apeló Züleyha mientras rompía en llanto y Fekeli la miraba con lástima. "¿Qué quieres decir con su destino?", le preguntó el hombre a Hunkar aunque ella continuaba sin responder.

"Sí lo dijo, ¿o no lo hiciste? ¿Vas a negarlo ahora? Dile que no me lo dijiste, dile que todo este tiempo no me amenazaste con la vida de Yilam. ¿Por qué no quieres decir la verdad? Yo no tenía ninguna intensión de casarme, ella vino y me obligó a hacerlo. Hizo que estuviera en esa boda y yo no quería, ¡Díselo!", agregó la joven con un aliento desgarrado.

Pero eso no fue todo ya que en ese momento Fekeli tomó la palabra y le habló directo a la mujer. "Hunkar, dime que no es cierto, dime que es una mentira, que tu no hiciste nada de lo que está diciendo, que es una mentira... ¡Dime que no te metiste con el destino de nadie! ¡Di que no separaste a dos personas que se amaban, Hunkar!", le grita su futuro esposo.