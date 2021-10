Hercai: avance del capítulo del jueves 14 de octubre

jueves, 14 de octubre de 2021 00:00

Este jueves, en Hercai se vivirán momentos de verdadera ilusión para el amor que existe entre Miran y Reyyan, después del alejamiento de la joven para evitar su casamiento con su primo Azat.

En el capítulo del miércoles pudo verse como Miran Aslanbey y Reyyan Sadoglu tuvieron un acercamiento a solas el día antes de la boda con Azat, donde el joven le manifestó su amor y le imploró porque se quedara con él. En el establo, en la noche y cara a cara, Miran le preguntó a la joven si realmente quería a Azat, a lo que ella respondió que sí pero sin mirarlo a los ojos.

Esa situación fue advertida por Miran, quien cuestionó la verdad de su afirmación y cuando estuvo a punto de darle un beso, ella lo alejó con una bofetada. Posteriormente apareció el padre de Reyyan y le preguntó si estaba segura de su boda con Azat, a lo que ella afirmó con dudas y ambos se fueron del establo, dejando a Miran escondido detrás de una pared.

Sin embargo, al día siguiente todo cambió. Azat se encontró con una carta de la joven que le aseguraba que no podía casarse con él por lo que el hombre explotó y en primer lugar arremetió contra su familia y su abuelo. Posteriormente se convenció que la desaparición de Reyyan era por obra de Miran y fue a buscarlo con un arma para matarlo.

Después de toda la tensión vivida, este jueves se verá como Reyyan viaja en un colectivo con Asli, a quien le dice que siempre soñó irse de su casa, aunque no pensaba hacerlo en esas condiciones. "Ahora el camino que recorro está lleno de decepciones y dolor, como agujas en mi corazón. Donde quiera que vaya ese dolor me persigue y me recuerda a él. Pareciera que cuanto más me alejo más profundo me clavan", reconoce la joven, entre lágrimas.

Por otro lado se puede ver como la pequeña Glu se encuentra a Miran en la calle y le cuenta todo lo ocurrido en la mansión Sadoglu. "Miran, mi hermana no está, se fue. Sólo se fue, dejó una carta y nos dejo. Dijo que no quería casarse con mi primo Azat. Mi primo Azat se puso triste, lloraba y gritaba, además, no se puede casar con dos personas... ¿cierto Miran?", le cuestiona ante la cara de alegría de Miran.

Tras esto, Miran saldrá rumbo a la casa del abuelo de Reyyan para encontrarse con ella pero esta vez está convencido que podrá reconquistarla. Lo sorprendente llegará cuando toque a la puerta. En ese momento se presentará como el "esposo" de ella y lo que se desencadena sorprenderá al fandom.

¿Qué pasará ahora?, ¿tendrán que simular ante los abuelos que están casados?, ¿ella lo rechazará?