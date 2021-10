¿Será la revelación?: Joaquín Levinton se suma a "Masterchef Celebrity 3"

miércoles, 13 de octubre de 2021 14:03

Con su estilo desenfadado y muy divertido, el músico Joaquín Levinton se sumó a "Masterchef Celebrity 3" tal como confirmó el embajador del reality, Marcelo Polino en "Flor de Equipo".

Conocido por su liderazgo en "Turf", el músico estuvo hace poco en el programa "PH Podemos Hablar" y generó simpatía con la audiencia con sus anécdotas. Una de ellas fue la de "loco verano".“En esa época yo estaba de fiesta permanente en mi casa, y después de unos días sentía que estaba para algo importante”, empezó diciendo el músico.

Según relató, se acercó a la casa de una mujer que vendía casas rodantes, con la intención de comprar una. "No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Salía 16 mil pesos", señaló el artista, que en ese monto no dudó en comprarla aunque advirtió que la casa rodante tenia el gancho para remolcarla, pero su auto no: "Me quería morir. La mujer tenía una camioneta con el gancho. '¿Cuánto sale la camioneta?, ¿Está en venta?', le pregunté. 'Sí, 40 mil pesos'. Vi que llegaba y me la llevé", recordó.

El vocalista de Turf comentó que dejó allí el auto con el que había ido y que se volvió con la camioneta y la casa rodante."Era como un convoy, tenía como 6 o 7 metros de largo. Estaciono en la puerta de mi casa y entro. Después siguió pasando el tiempo y me olvidé", expresó Joaquín Levinton, "un día salgo de mi casa y veo la casa rodante. No lo podía creer".

Tras conocerse que se suma a "Masterchef Celebrity 3", en Twitter aseguraron que será la gran revelación por su carisma y que puede sorprender con sus habilidades culinarias.

¿Y quién será host digital?

La tercera edición de "Masterchef Celebrity 3" está a punto de iniciar sus grabaciones y hay un rol para el que aún no se confirman nombres pero hay candidatas.

Se trata del host digital, rol que cumplió Fede Bal en la última edición y que también supo ocupar Flor Vigna. Ellos realizan las entrevistas para las redes sociales, la cobertura de la previa de las grabaciones y también hacen Instagram Live con los eliminados de cada gala.

Para esta tercera edición, quienes tienen posibilidades de ser host son Belu Lucius (actual panelista de Cortá por Lozano) y Candela Vetrano. Ambas tuvieron una destacada participación en el reality no sólo por sus propuestas sino por su buen humor y carisma con otros participantes y el público. ¿Se confirmará pronto quién acompañará Masterchef desde las redes?