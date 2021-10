"Por suerte me hice uruguaya", polémicas declaraciones de Susana Giménez

miércoles, 13 de octubre de 2021 18:46

Susana Giménez hizo polémicas declaraciones que ya causaron revuelo en la Argentina. La diva, que en más de una ocasión generó palabras que provocaron malestar, brindó una entrevista a Ismael Cala en el contexto del América Business Forum.

Allí habló de la fortuna que hizo a lo largo de su carrera en los medios y confesó que es la artista más adinerada no solo de Argentina sino también de Uruguay.

"Veía a artistas que despilfarraban la plata y yo pensaba ‘de vieja quiero ser rica'", comenzó recordando la conductora quien actualmente tiene una rutina muy rigurosa para mantener todos sus negocios: "Tengo que tomar decisiones desde que me levanto, y sola. Algunas son pavadas de la casa, y otras son de trabajos o negocios, y eso a veces me pesa".

Precisamente cuando Cala señaló que es "la mujer más acaudalada del mundo del entretenimiento de ambos lados del Río de la Plata", ella expresó: "Mirá si te escucha la AFIP, por suerte ya me hice uruguaya".

Hace poco, Susana Gimenez mantuvo una cena con el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, y aseguró que la pasó "fantástico". "Es muy inteligente, es brillante. Uruguay está creciendo de una manera impresionante. Y me parece tan humilde, tan increíble", señaló al móvil de Los Ángeles de la Mañana, LAM.

Y contó una anécdota con el mandatario: "Te cuento una tontería: él tenía que ir a Canelones... Como hacen los presidentes, ¿no? Que tienen veinte mil cosas. Un amigo que estaba ahí le dice: 'Pero tomate el helicóptero, cómo vas a ir en auto?'. Y él le dijo: 'No, el helicóptero lo uso para trabajar. Para las cosas personales, jamás usaría el helicóptero'. Yo me quedé muda por razones obvias y no pude creer que alguien pensara así. Como tiene que ser, ¿no?".

Por último, habló de su relación con Mirtha Legrand, después de enterarse que había quedado internada por una afección cardíaca. Si bien no habló con ella, estuvo muy pendiente de su salud y en contacto permanente con su familia.