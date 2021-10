Operaron de urgencia a Vanina Escudero

martes, 12 de octubre de 2021 00:38

A pocos días de haber viajado a Buenos Aires para sorprender a su hermana Silvina en su cumpleaños, Vanina Escudero presentó algunos problemas de salud. Luego de sentir mucho malestar, el martes 5 quedó internada en la Clínica Olivos, donde le diagnosticaron un folículo hemorrágico y aunque le habían dado el alta jueves por la noche, el viernes a la madrugada tuvieron que operarla de urgencia.

"A Vanina la tuvieron que volver a internar y le realizaron una cirugía de urgencia. Aún sigue internada. Mejorando. Nos turnamos para cuidarla. La mayoría de las preguntas son sobre la salud de ella. Supongo que ya les contará", explicó Silvina en sus historias de Instagram, ante la consulta de uno de sus seguidores. Mientras que la periodista Karina Iavícoli explicó en Intrusos que Benicio y Joaquina, los hijos de Vanina y Álvaro Navia, quedaron al cuidado de la panelista de Los Mammones.

"Tengo un folículo hemorrágico, que de manera inusual, se da en el ciclo de las mujeres. Nunca me había pasado, quien lo pasó sabe que el dolor es insoportable", había explicado la bailarina en sus redes y contó que si bien su marido no había podido sumarse al viaje familiar por sus compromisos laborales, estaba organizando todo para poder acompañarla.

Cabe recordar que Escudero y Navia se mudaron en diciembre de 2020 por proyectos laborales del actor. "Fue una decisión pensada, meditada con la familia. Vanina tenía muchas ganas de venir a Uruguay. Un poco por la pandemia, otro poco que se precipitó lo de mi productora en Uruguay, decidimos mudarnos, instalarnos y empezar 2021 en Uruguay. Estoy muy feliz de volver a mi país, porque me fui solo con una valija y volví con una familia. Es un paso muy importante en mi vida. Nosotros siempre nos ponemos metas, proyectos y sueños en nuestras vidas con Vanina para el corto y largo plazo, y tratamos de llevarlos a cabo. Esta mudanza fue un sueño y acá estamos", explicó el humorista en diálogo con Ciudad Magazine.

Y esta decisión hizo mella en la familia de la bailarina, ya que su hermana Silvina dejó en claro que no estaba de acuerdo con que sus sobrinos crezcan lejos de ella ni de sus padres. "Creo que parte del duelo en un momento también es enojo, es angustia, momento de aceptación, desapego. Y la volví a seguir justamente porque salió en todos lados. Todos los días ponía ‘acá feliz en Uruguay’. El corazón se me iba desgarrando. Nunca me peleé, nunca hubo una discusión, la dejé de seguir por mi salud. En ese momento estaba triste y al toque la volví a seguir de nuevo", explicó la morocha en PH, Podemos Hablar, sobre su decisión de dejar de seguir a Vanina en las redes. Sin embargo, luego de los últimos acontecimientos, las hermanas hicieron las paces y se mostraron incondicionales.