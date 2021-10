Dani "La Chepi" mostró la intimidad de la final de "Bake Off Argentina"

martes, 12 de octubre de 2021 00:00

Finalmente, este lunes feriado se grabó la final del reality "Bake Off Argentina" y la host digital del programa Dani "La Chepi" Viaggiamari compartió algunas instancias de la jornada que compartió con su hija Isa.

"Es el último día de grabación de Bake Off", dice Dani al llegar al set y su hija agrega "no me puedo ir sin ver a Betu y a mi abuela Dolli". En eso, la nena se va directamente al camarín de Dolli Irigoyen, con quien tuvo una gran química y simpatía.

"La Chepi" disfrutó de los mimos de su equipo y también resaltó el aporte de Gabriel, el primer eliminado del reality, que estaba en el set. "Quiero decir públicamente que me salvaste la torta del hijo de mi novio... con el licor que hacés. Te juro que era el toque que le faltaba. El gusto se lo diste vos".

En tanto, Isa disfrutó de pasear en un carrito en el set y le pedía a su mamá quedarse "un ratito más" disfrutando del reality. "Divertite", le aclara Dani. Aunque al llegar el final de la jornada, no pudo convencerla de irse a casa.

Lo que vino después fue una fiesta con baile incluido con los integrantes de la producción que disfrutaron todos. ¿Quién habrá resultado ganador/a?

El reality conducido por Paula Chaves y que tuvo a Dolli Irigoyen, Pamela Villar y Damián Betular como jurados no logró el despegue y la repercusión esperados en el rating. Es por eso que Telefe adelantó a noviembre el estreno de "Masterchef Celebrity 3" ya que también termina su gran éxito y programa más visto, "Doctor Milagro".

Hasta ahora, la emisión diaria del programa no tuvo la explosión que se esperaba y aunque los jurados buscan darle su toque, los participantes no aportan el "picante" que sí tuvieron los de la edición anterior que, además, sumó su polémica aparte con la descalificación de Samanta Casais.

En tanto, "Masterchef Celebrity 3" está muy cerca de llegar a la pantalla de Telefe y ya se conocieron los primeros participantes. Cathy Fulop y Paula "Peque" Pareto ya firmaron para ser parte del reality de cocina así como Charlotte Caniggia, Gastón Soffritti, Luisa Albinoni y Paulo Kablan y Santiago Del Moro se mostró más que entusiasmado.