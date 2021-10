Bake Off: quien es Gisela, la pastelera que quiere ser psicóloga y brilla con sus dulzuras

martes, 12 de octubre de 2021 00:00

Bake Off Argentina - El Gran Pastelero, batalla en el prime time de Telefe on personajes desconocidos en la farándula argentina pero que de a poco van ganando cada vez más seguidores en redes sociales. Ya con varios eliminados en el certamen, después del programa 18, el jurado ya identificó quiénes son los que realmente han demostrado amar la pastelería.

Una de ellas es Gisela, la chica de 31 años que estudia psicología y desde el día 1 en el reality dejó en claro su habilidad para crear increíbles propuestas dulces. Ya habiendo portado el delantal celeste de pastelera estrella, Gisela guarda una historia detrás que no dudó en compartirla con los jurados.

En el primer episodio, la joven presentó una torta de zanahorias que gustó al jurado pero en ese momento no impactó. Lo que sí llamó la atención fueron las figuras que creó en pasta de goma, y que en algunas se pudo ver a una mujer embarazada. Lo cierto es que la joven rosarina lo hizo ya que es mamá de un bebé de año y medio.

Entre sus cualidades se destaca el hecho de ser perfeccionista, estructurada y espontánea, características que la llevan a que su fuerte sea la decoración en las preparaciones dulces. En redes sociales aseguró estar aprendiendo, "creciendo, disfrutando de esta experiencia única. Acompañada de mi lugar en el mundo, mi familia, que me me banca en esta aventura increíble".

El optimismo es otra de las cualidades que caracteriza a Gisela ya que en sus primeros desafíos, cuando una de las tortas no salió como ella esperaba, aseguró que "aunque a veces las cosas no salgan como las pensamos, hay que meterle la misma pasión siempre!".

Lo más tierno de la estudiante en psicología y ahora, sin dudas, también pastelera, llegó esta semana cuando a través de sus redes sociales compartió por primera vez una foto de lo que su desempeño en la cocina provocó en un aparente pequeño cocinerito. "De tanto mirar Bake Off Argentina me va a salir pastelero el chango", escribió una de sus seguidoras y que Gisela no tardó en mostrar.