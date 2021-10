"No puedo dormir": la tristeza de Araceli González

lunes, 11 de octubre de 2021 10:30

El pasado sábado, una noticia conmocionó en el mundo del espectáculo. Toto Kirzner, el hijo de Adrián Suar y Araceli González, contó en PH, que fue abusado cuando tenía 7 años. Las palabras dejaron perplejos a los invitados, que eran Cecilia Roth, Mauricio Dayub, la periodista Belén Ludueña y el freestyler Tiago PZK.

Si bien esta situación se conoció ahora, en el seno de la familia del joven se conocía desde hace un año. Él había confesado eso que vivió a su familia en medio de la cuarentena por la pandemia y eso generó en su momento una gran conmoción, especialmente en su mamá.

Precisamente Araceli recurrió a su cuenta de Instagram para expresar lo que siente por lo que le ocurrió a su hijo más chico. "No puedo dormir. Todo salió a la luz , hace un año!. El encierro provocó distintos estados que nos fue llevando a ser más honestos , genuinos en nuestro accionar y sentir. Si hay algo que aprendí en estos años es acompañar y construir. Es lo que nos salva !!!!!!!!!", comenzó expresando en Instagram.

Luego expresó: "Fundamentalmente el amor. Nada como el amor ante distintas adversidades y vivencias. Todos caminamos con marcas de la vida. Pero lo más importante es trabajar cada una de ellas para convivir con ese dolor y transformarlo. Nos construimos incluso con esas marcas. Seguimos caminando, sanando y amando con pasión sin perder nuestro aire y espacio! Teniendo piedad por el otro y respeto. Ser víctima de un abuso verbal o físico , debe ser cuidadosamente abordado. Repito por la Salud mental de cada ser humano".

Por otro lado agregó: "Hay muchas formas de ser víctima. No importa el sexo o la edad. Que hacemos con esto? Juzgamos , levantamos el dedo, opinamos y nos olvidamos del tránsito doloroso y del camino hecho , trabajado desde la raíz cada estado de angustia. Los dolores son intransferibles. La valentía de denunciar desde lo trabajado tiene un valor de logro! Modificar siempre con la verdad y denunciar desde lo construido".

En uno de los fragmentos finales, Araceli expresó: "Acá hay mamá, acá hay amor, acá hay nido, acá hay familia, acá hay vida! Sobre todas las cosas vida! abrazar los corazones dañados por abuso de cualquier tipo. Mi valiente y sensible : hablo. Pido respeto. Pido cuidado en sus palabras como lo pediría por cualquier ser humano que se abre a la verdad y tiene la fortaleza de hacerlo público. En el momento que sintió hablarlo , fue genuino! Su vida se construye día a día ! Es su elección construirla".

Finalmente escribió: "Ser de Luz que sabe saborear distintos estados para transformarlo en plenitud y sabiduría. Ser de fortaleza que cambia dolor por construcción. Debemos saber caminar con nuestras marcas. Nada es fácil! Para Nadie. Pero ser íntegro y digno es una elección. Lo hace un hombre noble , único y fuerte. Gracias por los mensajes recibidos. Nosotros abordamos y anidamos .Nuestro compromiso es la familia y la sociedad que nos rodea. Respeto".

El posteo lo acompañó con una foto donde se ve al joven con su mamá y su hermana Flor dandole un beso en cada mejilla. En apenas 7 horas sumó más de 50 mil Me Gusta y cientos de comentarios.

La declaración

Kizner hizo la declaración en el programa PH de Telefe, donde confesó que se siente "tranquilo hablando del tema" y señaló: "en dos oportunidades abusaron de mí”.

"Soy una persona muy ansiosa, que todo lo quiere ya, y ese día quería ir a la casa de mi amigo. En donde vivía, en zona norte, habíamos alquilado una casa, cerca de donde vive mi mamá hoy en día. Yo estaba empecinado en ir a ver un amigo, y ahí había trabajado una persona que yo no la tenía más que de vista, lo vi con un rastrillo, mientras yo estaba en la vereda, con una distancia como estoy acá ahora", agregó.

"Esa persona me empezó a hablar, y en un momento no sé porqué, pero se empezó a oscurecer todo, y ahí dije ‘hay algo raro’, porque soy una bastante intuitivo, y me empecé a alejar; él notó que me alejaba y tampoco voy a contar tanto detalle porque es horroroso y no hay necesidad, pero bueno, finalmente ocurre, me arrastra hasta la cama, ocurre eso espantoso, y lo mismo en otra oportunidad", indicó y resaltó que esa persona era conocida en el barrio.

"Hace un par de años le cuento a mi familia, porque que eso en algún momento sale, se lo cuento a mis amigos más cercanos de la infancia, y se lo cuento a mis viejos, que en ese momento ellos se unieron nuevamente para pensar qué hacer con esa situación", comenzó el actor.

"Yo estaba mirando el noticiero con mi mamá y con Fabián Mazzei y me empieza a agarrar un ataque de pánico y me desmayo. Y mi vieja sola, bien de madre, me preguntó qué me había pasado, y se lo conté", reveló.

Además, indicó cómo se sentía tras revelar ese momento de su pasado: "No sé si va a servir que lo diga, pero ahora estoy más tranquilo con el tema y lo puedo decir después de tanto tiempo conflictuado ahora sí lo puedo decir sin importar lo que pase".

Si sos víctima de abuso comunicate al 144 las 24 hs.