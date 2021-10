"Me descubre cada vez": Soledad Pastorutti, en su mejor momento

lunes, 11 de octubre de 2021 19:00

Soledad Pastorutti está radiante de felicidad tras realizar tres conciertos en el Movistar Arena a puro "chingui, chingui". El público acompañó la propuesta presencial y disfrutó de los shows que tuvieron invitados especiales.

Este lunes, quiso dejar un mensaje a sus fans: “No conozco corazón que dude cuando hay amor”, ustedes llenaron de amor estas 3 noches… no puedo explicar la alegría de cantarles que sentí en cada encuentro!!! La palabra GRACIAS no alcanza… no describe por completo lo que siento…"

En un posteo en Instagram con un video que resumía los mejores momentos resaltó: "Trabajar con un equipo unido, de gente buena onda que lo da todo, ver que ese “darlo todo” vuelve como rebotando en un espejo llamado público… un público que no es cualquier público, es uno que me conoce muy bien, que me vio crecer y me descubre cada vez… que siempre me elige y está… un público que es tan “Parte de mí” como las ganas que mueven mi música… “aquí no hacen falta palabras”… “me sobran las palabras”… no escribo más porque me parece injusto… solo quiero que sepan que los ADORO!!!".

Su interacción con los seguidores es permanente, sobre todo en Twitter. Al finalizar el segundo show, se dedicó a responder mensajes de sus fans y uno llamó la atención. Varios mensajes hacían alusión a la gran fiesta de cumpleaños de Lali Espósito, su compañera en el jurado de "La Voz Argentina", y la cantante respondió que no podría asistir ya que está dedicada 100% a estar preparada para el concierto de este domingo. "@sole_pastorutti a no dársela tanto en la pera que mañana hay que seguir, señora" le escribió un usuario, haciendo referencia al cumpleaños.

"Estoy concentrando para ustedes… tuya en la cama… tranqui", escribió Soledad y los seguidores se preguntaban si le había traicionado el predictivo del celular o si realmente era literal. ¡Epa! Más allá de las especulaciones, la cantante no editó el mensaje ni tampoco contestó a las hipótesis de los fans.

Sobre la presentación, recibió muchos elogios y acerca de su gran dinámica y ritmo en el escenario comentó: "Esta cuarentona se la banca" y "me matan de amor".