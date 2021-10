Doctor Milagro: se fue Demir y se despidió con una dura carta

lunes, 11 de octubre de 2021 00:00

Finalmente este lunes, los fanáticos de Doctor Milagro (Telefe) sabrán qué pasó con Demir. El joven médico residente de cirugía abandonó la ficción de manera sorpresiva y después de una intensa búsqueda, apareció una carta que da explicaciones del motivo de su salida.

En el capítulo que se vio el viernes pasado, en el hospital Berhayat advierten que él no se presentó a trabajar después de la dura jornada que tuvieron de actuar en un siniestro vial múltiple. En esa oportunidad tuvo que hacer una intervención sólo, sin ayuda de sus compañeros, y eso perjudicó la salud de una paciente.

Tras este escenario, al regresar todo el equipo al nosocomio, y recibir una dura advertencia de lo que provocó su demora para actuar, repentinamente desapareció. Acelya fue la primera en advertir la ausencia y desde ese momento se trató de comunicar varias veces vía telefónica pero sin los resultados esperados.

"Se acabó, adiós", lanzó Acelya notoriamente angustiada en un mensaje de audio que le dejó en el contestador. Al ver que él no le contestó, le volvió a llamar y le dejó un nuevo audio: "estoy preocupada, ¿por qué me dejas afuera? Mi amor, te extraño mucho".

Tras la serie de mensajes de audio, en el capítulo de este lunes se verá la respuesta de él. "No te preocupes por mi. Estoy bien", le escribió por whatsapp él a ella pero el mensaje más duro llegará después con una carta.

Demir mandó 2 cartas, una para la secretaria Gülin notificando su renuncia indeclinable y que no iba a volver más al hospital Berhayat. En otra, y tal vez la más dura, fue para Acelya. Allí él le escribió: "Pensé mucho. No he dejado de pensar en estos 2 días. En la empresa las cifras eran malas. Lo arruiné en el hospital. Tu y yo ya estábamos mal. No pude Acelya. Todos tiene un límite de resiste. El mío está acá. Por eso renuncié. También me mudé de la casa, fuiste lo mejor pero no pude más. Adiós".

De esta forma, Demir marcó el final de su paso por el hospital donde se trama toda la historia de Doctor Milagro.

En la vida real, el actor que interpretó a Demir, Firat Altunmese, no dirigió palabras a sus seguidores en las redes sociales pero sí lo hicieron desde el sitio oficial de la novela turca, Mucize Doktor. "Adiós Firat Altunmese", escribieron en las publicaciones de las cuentas de Twitter e Instagram.

Luego trascendió en los medios turcos que Firat Altunmese declaró que quería tomarse un descanso del trabajo por un tiempo haciendo un acuerdo con la productora para dar por terminado su personaje. ¿El motivo? comenzó a tener ataques de pánico con el aumento de números de casos de coronavirus en Turquía.