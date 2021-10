Juana Viale, indignada: “es una demencia y lo tenía que decir”

domingo, 10 de octubre de 2021 20:11

La conductora y actriz Juana Viale mostró su disconformidad este sábado pasado por la noche en el programa de televisión que conduce, acerca de la media sanción propuesta por el Senado para establecer el Día Nacional del Kimchi.

Con su dosis de ironía, Viale se mostró sorprendida y consideró que esta media sanción fue una demencia y se preguntó: “¿Estamos todos locos?”, en el programa que ella protagoniza, La Noche de Mirtha, por El Trece.

Juana Viale aprovechó los primeros minutos de su programa, en donde está reemplazando a su abuela Mirtha Legrand al frente del mismo, para dedicarle unos párrafos a lo acontecido en la primera sesión presencial del Senado debido a los protocolos por la pandemia de coronavirus.

Allí, la conductora catalogó la media sanción que querría establecer al 22 de noviembre como el Día Nacional del Kimchi en toda la República Argentina, como un hecho de “demencia”.

“Primero, antes que nada, quiero felicitar a la Cámara de Senadores que el primer día que sesionó presencialmente, sesiona para que salga la ley del Día Nacional del Kimchi. ¿Estamos todos locos? ¿Qué está pasando?”, preguntó Viale en vivo apenas se puso frente a las cámaras.

Y luego agregó: “Es una demencia y lo tenía que decir porque no lo podía creer”.

Pero Viale fue más allá y continuó con su descargo: “Para casi todos los argentinos que no sabemos qué es el Kimchi, es un plato nacional coreano (...). Nada, como no hay cosas importantes para sesionar, discutir y debatir, lo que se hace por unanimidad, se vota el Día Nacional del Kimchi, que todavía no es ley, tiene media sanción”.

Y cerró su monólogo con un tajante: “Ridiculeces, si las hay, como éstas...”, para luego enviarle un saludo a su abuela Mirtha que dijo que la estaba mirando desde la clínica donde está internada.