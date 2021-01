¡Sorprendente! Matías Alé reveló que una exnovia lo hacía dormir en la cucha del perro

sábado, 9 de enero de 2021 16:36

"Uno por amor hace cualquier cosa". Con esas palabras Matías Alé confesó que durante la relación que tuvo con una reconocida actriz se animó a dormir en la cucha de su perro.

La declaración la brindó casi de sorpresa cuando Chiche Gelblung lo mandó al frente y lo hizo hablar cuando se debatía en su programa el rol de los padres en la actualidad.

“Tuvo una novia que lo mandó a dormir a la cucha del perro”, lanzó sin dar nombre de quien se trataba y generando la inquietud en el resto de sus compañeros.

“Lo que pasa es que ella era fanática de los perros. Y no podíamos dormir juntos en la misma cama porque los padres no querían. Igual, ya éramos grandes”, contestó Ale quien no quiso revelar la identidad de la mujer en cuestión.

Gelblung se mostró reacio a aceptar que algo así haya ocurrido pero Matías Alé le explicó que eso había sucedido pocas veces. “No la pasé tan mal; hacíamos cucharita con el perro. Uno por amor hace cualquier cosa”, dijo entre risas y minimizando la situación.

Al escucharlo Chiche no dudó en mandar a la mujer que hizo eso: la bailarina Silvina Escudero, con quien Matias estuvo de novio en el año 2009. Por aquel entonces, ella vivía con sus padres y fue la forma de dormir juntos pero separados.

“En un cuarto estaba su hermana Vanina, en el otro estaba Silvina y abajo estaban los perros. Los padres no la dejaban dormir conmigo. Y, como yo no me quería ir hasta mi casa, me quedaba ahí”, explicó Matias que para dormir ahí debían desinfectar todo porque él era alérgico.

Además confesó que a Alvaro Navia, actual marido de Vanina Escudero, no le tocó dormir en la cucha de los perros porque ya tenía "antigüedad" en la familia.