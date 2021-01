"Me sigo sintiendo una mujer", la confesión sobre la maternidad de Noelia Marzol

sábado, 9 de enero de 2021 13:24

La querida bailarina argentina Noelia Marzol cursa su cuarto mes de embarazo y más allá de los cambios que ya siente en su cuerpo, vive el momento como una de las etapas más felices de su vida. Así lo hace saber a diario a través de sus redes sociales, donde comparte cientos de fotos y videos en los que presume a su "porotito" en un pequeña pancita.

A través de su cuenta de Instagram, Marzol compartió una tierna foto en la que se la ve vestida de gala, con las manos en su vientre y una gran sonrisa. Al posteo lo acompañó con un fuerte mensaje sobre su experiencia personal.

"¡Tanto tiempo postergué mi deseo de ser madre! Porque “no iba a poder trabajar”, porque “se te arruina el cuerpo”, “porque una madre no debe ser sexy”, porque quería realizarme profesionalmente, porque quería comprar mi propia casa... ¡todas huecadas!", comenzó escribiendo Noe.

"Nunca estuve más feliz como ahora. Sigo trabajando. Sigo bailando. Me sigo sintiendo una mujer más allá de la maternidad! Tengo un hombre al lado que me banca en todo! Hacemos esto juntos! A la par! Admiro su compromiso, porque gracias a eso yo puedo seguir con mis “asuntos” también!", reveló con gran emoción a través de sus palabras.

En este contexto, la rubia agradeció los consejos que recibió de sus allegados y frenó los rumores de "límites" de los que se hablan a la hora de tener hijos.

"Deseo sinceramente poder transmitirles lo hermoso que se siente! Para que no tengan miedo! Para que se animen. Y para que sepan que los hijos NO NOS LIMITAN! (frase que alguna vez mi prima @maternidadyfitness me dijo en un charla hermosa que hizo que hoy ande en esta). Aún no tengo más experiencia q 4 meses de embarazo, pero más allá de los malestares físicos del comienzo, es todo HERMOSO hasta ahora", finalizó. ¡Felicidades mamá!