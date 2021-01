Luciana Salazar explotó contra LAM y Amalia Granata le contestó: "tiene problemas de egocentrismo"

viernes, 8 de enero de 2021 15:50

Pese a estar en Miami, lejos de todo el mundo de los medios, Luciana Salazar se mostró indignada con lo que estaba saliendo en vivo en El Trece, a través de Los Ángeles de la Mañana, LAM. Es que este viernes en la mañana, el programa puso el foco nuevamente en su relación con Martín Redrado y pese a la distancia, la rubia salió con los tapones de punta a expresarse en las redes sociales.

Salazar usó su cuenta de Twitter para referirse a los dichos que estaban vertiendo las panelistas de Ángel de Brito, especialmente las invitadas, Connie Ansaldi y Amalia Granata, quienes apuntaron a su forma de actuar con su ex pareja y sus vacaciones en Miami, presuntamente con él.

"Me dicen que en canal 13 hay varias mujeres, entre ellas una diputada provincial, riéndose y haciendo bromas, por qué una persona cargada de odio y resentimiento continúa atacándome con toda la violencia posible. Misoginia internalizada se llama", escribió la blonda en la red social del pajarito.

Me dicen que en canal 13 hay varias mujeres, entre ellas una diputada provincial, riendose y haciendo bromas, porque una persona cargada de odio y resentimiento continua atacandome con toda la violencia posible. Misoginia internalizada se llama. — luciana salazar (@lulipop07) January 8, 2021

Al aire, y en medio del programa, De Brito leyó el mensaje y le dio pie a las angelitas para defenderse. La primera en tomar el guante fue Amalia Granata quien se sintió aludida porque es legisladora y minutos antes había dicho algunas palabras sobre ella.

“Tanto ella como su pareja o ex pareja, tienen un problema de egocentrismo y creerse el centro del mundo. Es muy difícil poder intercambiar opiniones con una persona que solo habla de ella", expresó la diputada nacional destacando que "ellos se aman a ellos mismos, quizá por eso tengan los problemas que tienen. Es muy difícil interactuar con personas que tienen problemas de inseguridad y ego”.

Luego consideró que en su "opinión, no es una persona que esté empapada en la realidad" y destacó que siente que está “en un mundo paralelo, alejado de la realidad, porque no está en la calle yendo al supermercado, embarrándose con la gente y compartiendo la realidad argentina”.

En ese contexto se refirió a un tema que hace tiempo está en boca de todos que es si los twitts que publica en su cuenta son escritos por otro o propios. Para Amalia, esos posteos "son muy técnicos de política" y "claramente están dictados, copiados y pegados".

Al respecto, De Brito le preguntó si para ella hay alguien que le paga los twitts a Salazar para que tome como propia algunas de las consideraciones. "Desconozco si también cobrados. No sé si actúa por dinero, porque salía con una persona que le dictaba, porque amaba ese modelo de gobierno. Eran tweets para un círculo rojo al que entiendo pertenecía la persona que se los dictaba”, aclaró subrayando que "con este gobierno, los aplaudís y enseguida te pueden dar un cargo. En mi caso me eligió la gente, no tengo un cargo Ejecutivo".

Sobre este pudo, el conductor de LAM consideró que "eso es lo que más jode" a muchas personas: "que a vos te votaron y eligieron". A esto, Connie Ansaldi agregó: "a ella la votaron y tuvo evolución intelectualmente con el tiempo".

Luego Ansaldi tomó el guante contra Salazar y aclaro que "violentamente nadie le dijo nada. La victimización del género femenino es inmodé.... no somos víctimas de nada más que de nosotras mismas".

Finalmente Granata cerró con una apreciación: "ella te habla de misoginia cuando el ex novio la mantiene desde hace 10 años. Ella confunde un poco la lucha de la mujer”.