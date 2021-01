Karina "La Princesita" sobre la relación con su novio: "me da miedo que..."

viernes, 8 de enero de 2021 15:17

Está enamorada y aseguran que "se le nota en los ojos". Karina "La Princesita" vive unos meses de mucha ilusión y alegría de la mano de su flamante novio, Nicolás Furman. Ambos formalizaron su relación a mediados de diciembre pasado pero el rumor de corazones conquistados comenzó a trascender desde fines de noviembre.

De a poco la relación fue viendo la luz y ellos mismos lo dejaron trascender vía redes sociales donde se muestran sin limitaciones y sus seguidores no dudan en enviar mensajes de aceptación y buenos deseos. En este contexto, este jueves en la noche, la cantante habló con LAM y confesó que tiene "miedo" que esa magia del enamoramiento se termine.

"Medio raro, me da hasta miedo. Me da miedo que se esfueme la magia de un día para el otro", confesó la jurado del Cantando 2020-2021 y aseguró que lo ama y que ambos se llevan muy bien.

"Para mi ya es muy normal que se termine de un día para el otro una relación", agregó con un aire de resignada pero aclarando que se llevan bien a tal punto que sienten que se conocen de mucho tiempo antes de lo que es realmente.

"Le digo yo que aproveche ahora porque esto se va de un día para el otro", subrayó con un tono de humor y luego entre risas aseguró que con él ya están planeando "algo tranqui, casamiento e hijos... vivir juntos".

Finalmente aclaró que la relación va despacio y que nada de eso lo tiene en mente: "no hemos hablado nada. Si se cierra todo (por alguna cuarentena por la pandemia) vamos a estar juntos. Él me dice 'yo no puedo, te extraño demasiado'".

Nicolás Furman es físico, profesor universitario de Álgebra y Análisis Matemático en la facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Aunque parezca que no tienen mucho en común, resulta que el morocho también es cantante.

El día del incómodo momento

El pasado 18 de noviembre, la cantante se mostró muy incómoda al ser consultada si había encontrado el amor. "¿Estás de novia, lo leí en las redes?", comenzó indagando Ángel de Brito en pleno Cantando 2020 (El Trece) y ella titubeando y sin firmeza contestó que no. Sin embargo pocos le creyeron y las preguntas continuaron.

"¿Por qué la sonrisita?", advirtió De Brito y ella respondió: "porque me enteré lo que pasó".

"¿Un tal Nico Furman? ¿no es el doctor, no?", volvió a interrogar él a lo que ella volvió a negarlo: "No, no estoy de novia". Y en forma de broma le lanzó a Thiago "no te pongas celoso". Finalmente reconoció que está "charlando con alguien" y que hay "mucha charla" pero hasta ahora nada seguro.

Nicolás Furman tiene 43 años, es de Benavidez, en la zona norte de Buenos Aires. En la primera charla que mantuvo en Instagram live con la cantante, él le contó que desde hace un par de años se dedica a la música, tocar en recepciones de casamientos, bares y hace poco comenzó con talleres de canto".