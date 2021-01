Diego Poggi mostró el duro chat con su padre después de contarle que tiene novio

viernes, 8 de enero de 2021 20:36

Diego Poggi, el periodista de Todo Noticias especializado en tecnología, vivió una desagradable situación familiar y decidió hacerla pública. Muy activo en las redes sociales y con un particular código e intercambio con sus seguidores, este viernes por la mañana utilizó su cuenta de Twitter para contar un diálogo con su padre.

Diego mostró una captura de pantalla de su celular en la que se veía una conversación vía WhatsApp con su papá. Desde su teléfono, partía un mensaje de audio, que el joven tradujo por escrito: “Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él. Que tipo agradable”, señaló el periodista de TN.

De inmediato, se supo que lo de agradable no era más que una ironía, ya que lo que le contestaba su padre estaba precisamente en las antípodas: “Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá”, fue la dura respuesta con la que se encontró el conductor.

El joven completó la captura con un hilo de mensajes en los que contaba cómo había tomado las palabras de su padre. “Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. Hoy realmente me chupa un huevo!”, señaló Poggi, quien a continuación dejó otro mensaje explicando por qué decidía hacerlo público: “Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero sé que hay pibxs que pasaron o pasan por lo mismo. Lo único que importa es ser lo que quieran ser”.

De inmediato, la publicación se viralizó y el periodista empezó a recibir numerosas muestras de apoyo. “Qué bueno soltar y mostrarlo para que otros también puedan”, le escribió una usuaria, entre tantos mensajes en el mismo sentido: “Solo lo subí por eso, sé que hay mil pibes en mi lugar. Capaz que con esto los puedo ayudar”, apuntó Diego.

Algunos comentarios cuestionaban duramente la reacción del padre, mientras otros intentaban comprender que había una cuestión generacional de por medio. “Diego, te Felicito por la VALENTÍA que tuviste. A Papá ya se le va a pasar, comprenderlo él es de otra generación”, escribió una seguidora. “Ojalá se arrepienta él de esa contestación y que puedan recomponer relación, si es que así lo querés”, le deseó otra.

El joven completó la captura con un hilo de mensajes en los que contaba cómo había tomado las palabras de su padre. “Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. Hoy realmente me chupa un huevo!”, señaló Poggi, quien a continuación dejó otro mensaje explicando por qué decidía hacerlo público: “Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero sé que hay pibxs que pasaron o pasan por lo mismo. Lo único que importa es ser lo que quieran ser”.

De inmediato, la publicación se viralizó y el periodista empezó a recibir numerosas muestras de apoyo. “Qué bueno soltar y mostrarlo para que otros también puedan”, le escribió una usuaria, entre tantos mensajes en el mismo sentido: “Solo lo subí por eso, sé que hay mil pibes en mi lugar. Capaz que con esto los puedo ayudar”, apuntó Diego.

Algunos comentarios cuestionaban duramente la reacción del padre, mientras otros intentaban comprender que había una cuestión generacional de por medio. “Diego, te Felicito por la VALENTÍA que tuviste. A Papá ya se le va a pasar, comprenderlo él es de otra generación”, escribió una seguidora. “Ojalá se arrepienta él de esa contestación y que puedan recomponer relación, si es que así lo querés”, le deseó otra.

En este sentido, Diego se permitió una reflexión y a pesar del exabrupto, tuvo unas palabras afectivas para su padre: “Y aclaro esto, mi viejo es el mejor de todos. Honesto, buena persona, un tipazo. Pero bueno, es de otra generación y estás cosas supongo que cuestan”, analizó el periodista de TN.

La repercusión de sus mensajes continuó en crecimiento y Poggi publicó un nuevo mensaje de agradecimiento, acompañado por un corazón. En tanto, en su cuenta de Instagram compartió unas emotivas palabras con sus seguidores. “Qué hacen, cómo están?”, saludó Diego con un gesto entre sorprendido y aliviado, que remató con un “¡Qué viernes, eh!”, en clara referencia al revuelo que había causado su publicación en la red del pajarito.

En la siguiente historia, el conductor de Take away por Radio Berlín fue más explícito y se dirigió a propios y extraños. “A todos los que me mandaron mensajes, estoy bien, gracias por preocuparse”, aclaró el periodista levantando su pulgar derecho. “A todos los que están en la misma, los abrazo. Y si no sabés de qué estoy hablando, mucho mejor, porque no es importante”, agregó.

Finalmente, Poggi subió una fotografía a Instagram para dejar en claro su postura y transmitir un mensaje esperanzador a sus seguidores. “Está todo bien y va a estar mucho mejor. Hablen, no se guarden nada y sean felices”, aconsejó. Enseguida, se sucedieron palabras de aliento y buenos deseos. Mimos para el alma, después de un viernes agitado.

Fuente: Infobae