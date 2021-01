"Venía a la oficina y me decía...": Oscar Mediavilla y un mal momento con Cristian Castro

jueves, 7 de enero de 2021 00:00

Este miércoles, Lissa Vera y Tyago Griffo deslumbraron en la pista del Cantando 2020-2021 interpretando "Vuélveme a querer" de Cristian Castro y con esta canción destaparon una confesión de Oscar Mediavilla.

Al momento de dar su devolución a la pareja, el miembro del jurado del certamen explicó que el recuerdo que tiene del hijo de Verónica Castro no es el mejor. "Como artista es muy bueno", comenzó aclarando Mediavilla quien luego señaló que la experiencia de trabajo que tuvo con él, lo marcó y por eso no volvería a compartir una instancia como ésa.

"Contá lo que me contaste", lanzó Nacha Guevara impulsando al productor a que hablara más de lo que generó el mal recuerdo de Mediavilla sobre Castro.

"No terminamos muy bien. Él venía a la oficina y me decía 'puedo hacer una llamada a México' y hablaba 2 horas con la madre, 3 horas con la abuela", confesó el esposo de Patricia Sosa.

Luego aclaró que no le molestaba por el dinero que esas llamadas de larga distancia implicaban sino por el tiempo que el teléfono permanecía anulado para recibir otras llamadas.

"Me molestaba que usara el teléfono porque si me llamaba otro no entraba la llamada", agregó subrayando que por aquel entonces no existían los celulares ni las llamadas por whatsapp.

Finalmente destacó que cuando lo ve ahora, se saludan "afectuosamente" pero no volvería a trabajar con él.