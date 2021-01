"Lo que no se vio", Belu Lucius reveló qué pasó en su intercambio de roles con Vicky Xipolitakis

jueves, 7 de enero de 2021 12:35

Este miércoles, Vicky Xipolitakis y Belu Lucius cumplieron su promesa y aparecieron en MasterChef Celebrity una vestida de la otra. Sí, la modelo e influencer se cambiaron de ropa y más allá de sólo ser un divertido momento, llegaron su imitación durante todo el programa y causaron furor entre sus compañeros.

El conductor Santiago del Moro le preguntó hace unos días a Lucius por qué usaba camisas con mangas anchas y fue entonces que surgió que si seguían en competencia, intercambiarían vestuario con "La Griega". Y lo cumplieron. Sin embargo, la polémica se desató después al analizar las imitaciones de cada una y preguntar si en realidad fue broma o se trató de una burla.

Fue el embajador de MasterChef, Marcelo Polino, quien analizó las situaciones de ambas participantes en Flor de Equipo y adelantó lo que Belu le reveló respecto a la noche en el programa de cocina.

"Chicos, el programa de ayer fue una cosa espectacular, ahora lo que no se vio es cómo Vicky trajo eso y cómo es que me fue, porque hacía dos días que yo me quería disfrazar de Vicky", señaló Lucius en medio de un video exclusivo. Mirá completa su confesión: