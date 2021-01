Cachete Sierra imparable: eliminaron a una nueva pareja en el Cantando 2020

jueves, 7 de enero de 2021 00:59

Cachete Sierra está imparable y parece que va camino seguro a la gran final del Cantando 2020-2021. El participante del certamen de El Trece tuvo una mala actuación en la última ronda de intervenciones y el jurado le dio la peor nota de la noche.

Ante ese escenario tuvo que cantar en el Duelo frente a Tyago Griffo, Dan Breitman y Pato Arellano con Carla del Huerto. Por decisión del jurado, el primer salvado y por decisión "casi unánime", Lissa Vera con el hijo de la Bomba Tucumana. Luego, le siguió Breitman quien se mostró muy sorprendido y sin poder creer esa medida.

Finalmente, el público tuvo que definir entre Arellano y Sierra, y la decisión de los seguidores fue contundente. Con el 68,3% de los votos, el actor sacó el certamen a su adversario y nuevamente se posicionó como el más fuerte de todos por el apoyo de la gente.

De esta forma, Sierra quedó entre las 6 mejores parejas del Cantando con miras a las semifinales que serán el 13 y 14 de enero. La final está prevista que sea el 15 de ese mes. Para esas instancias deberán quedar 4 parejas, con lo cual aún faltan que 2 queden eliminadas en las próximas galas.

"Ojalá la gente nos siga votando. Si no fuera por el público, no estaríamos en este momento, en esta instancia del certamen. Claramente no estamos acá por mi capacidad vocal", reconoció Cachete.

Al escuchar estas palabras, Moria destacó que él "encontró un estilo que es la voz rota" pero Sierra cerró entre risas: "y desafinar siempre, como me dijo Oscar".