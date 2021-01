Una actriz destrozó a un panelista de "Cortá por Lozano"

miércoles, 6 de enero de 2021 15:23

A veces los famosos argentinos suelen ser complicados y en especial, suelen tener reacciones inesperadas. Y si el periodista no es experimentado, la situación se puede volver más difícil.

Es lo que le pasó a Nico Peralta, en sus inicios en una revista de espectáculos con una famosa actriz. En el living de "Cortá por Lozano" contó "voy a hacer una entrevista al hotel donde ella estaba y le dicen: "está Nicolás, de revista Pronto". Me dicen que vamos a hacer la nota al mediodía. Me hace esperarla todo el día. Es normal, yo era nuevo y entonces te puedo esperar una semana entera para una nota. No tengo problema y pongo el cuerpo", detalló.

"No había nada escandaloso ni nada. Pero cuando baja, usa unos tonos horribles; un mal humor y me dijo cosas horribles, de mí, de la revista y de todos. Me sentí muy mal. Me volví a mi casa sin la nota y con un destrato nunca visto", recordó con pesar. Nico aclaró que la entrevista estaba pautada y que no conocía personalmente a la actriz.

Pero en el piso del programa, la cuestión se puso picante. "¿Qué te dijo de vos?" punzó Costa y el periodista no quiso ahondar: "eso no importa. Quiero a mucha gente y me acuerdo de ella".

En tanto, Polino amagó con arriesgarse: "yo tengo un montón de gente en mi lista negra y doy nombre y apellido. Me la juego". ¿Quiénes serán?

"Me va a costar mucho..."

Tras largos meses sin verse, Nico Peralta se reencontró con toda su familia. Y su corazón estalló de amor al estar por fin con su abuela Chocha que, con más de 90 años, es toda alegría de vivir.

El periodista pudo ser parte de "Cortá por Lozano" haciendo una participación especial desde Ascención y este sábado, compartió un sentido mensaje con fotos familiares. "Creo que me va a costar mucho despedirme de mi familia y mi casa. Es tan lindo y necesario llenarse de la tranquilidad de un pueblo, que uno se termina acostumbrando y cuesta decir adiós (más después de no habernos visto en casi todo el año)", contó.

"Pero si algo aprendí con la maldita pandemia es a disfrutar el momento, el presente, el hoy. Porque hoy estamos y somos; mañana vaya uno a saber. Hoy mi portarretratos es este y me gusta mucho. ¡Gracias por tanto!", compartió el joven. En la imagen se lo ve con Chocha, sus papás, sus dos hermanas y una tía.

Si hay algo que Nico siempre quiso compartir en el programa de Vero Lozano es el apego a su familia y lo mucho que admira a su abuela. ¡Un genio!