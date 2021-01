"Me bloqueó en Instagram": Natalie Pérez y la verdad sobre el Polaco

miércoles, 6 de enero de 2021 13:25

Tremendo revuelo causó la imagen que adelanta el video "El regalo", la canción que comparten Natalie Pérez y "El Polaco". Es que se reavivaron los rumores de romance y que podría haber sido ella "la tercera en discordia" en la relación con Barbie Silenzi.

Invitada a "Flor de equipo", la cantante que pasa, además, por un buen momento profesional aclaró los tantos. "Es cualquiera", respondió.

"Esto es indefendible", dijo Marcelo Polino al mostrar la imagen que ambos colocaron en sus perfiles de redes sociales para promoción de la canción; "Es parte del video. ¡Miren si va a ser una selfie! ¡Miren qué linda luz! Imaginate, re caradura si estamos juntos y mando esa foto", señaló la joven cantante.

[#FlorDeEquipo] "El Polaco me tenía bloqueada de Instagram" uD83DuDE2E ¿Quién lo bloqueó? La investigación de @noeantonelli uD83EuDD23 pic.twitter.com/onps8uLF6Z — telefe (@telefe) January 6, 2021

"¿Pero hay beso?", punzó Paulo Kablan. "Hay que ver el video", le cortó ella. "El Polaco es muy gracioso. Lo conocí cuando grabamos tres escenas en "Las estrellas" y nunca más lo vi hasta el día que grabamos la canción", recordó. "Cuando entré a Masterchef, le escribí como si lo conociera de toda la vida y le pregunté por tips. Me contestó: "suerte, que te vaya bien". Después, le contaba: "pasé, pasé, pasé" y me respondía, claro", agregó.

Pero la bomba la dejó para el final: "tengo un datazo: El Polaco me tenía bloqueada en Instagram pero parece que fue "de un pasado". Para el panel, la responsable fue ella. "Si llega una bomba a la vida de un mujeriego, Barbie habrá dicho: la bloqueo", afirmó Flor Peña. ¿Será?

En la tormenta

Natalie Pérez reemplazó al Polaco en "Masterchef Celebrity" cuando el cantante tuvo coronavirus. Este lunes, anunció que saldrá el video de un tema que cantan juntos y todo se desbandó.

Sus seguidores "no leyeron" que se trata del tema "El regalo" y al verlos cerca de darse un beso, le escribieron de todo ante lo que interpretaron como un romance en puerta. Desde "salí de ahí que te va a embarazar"; "lo que dejó Masterchef", "ahí empezó todo" hasta "robamaridos", a Natalie le coparon el posteo con todo tipo de mensajes. Muchos salieron en su defensa, por supuesto, pero ella eligió un discreto silencio.

Después, con "indirectas directas" se despegó de la situación. "Vengan todis!! puedo ir con la frente en alto mirando a los ojos - me desintoxico de todo constantemente - no me enredo! ( tengo un monton de cosas que contarles)", dijo junto a una foto en la que se la ve posando en un entramado.

Mientras que este martes agregó "Con la tormenta en la nariz y bendecida por el agua te cuento que vamos a tocar en uno de mis lugares favoritos el patio del @cckonex y pinta un #detox #entilado ya están a la venta las entradas, son pocas #protocolo ¡¡¡¡no te quedes sin la tuya!!!! SABADO 20/02 20:45 hs - tengo más sorpresas - (familiares y amistades, perdón esta vez no tengo invitaciones)".

