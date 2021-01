"La misma ilusión": Soledad Pastorutti recordó cuando "vio" a los Reyes Magos

miércoles, 6 de enero de 2021 15:40

Este miércoles, los Reyes Magos visitaron a los chicos y les dejaron hermosos regalos y la ilusión de una infancia llena de esperanzas y amor. Soledad Pastorutti también los recibió en su casa o mejor dicho, sus hijas Antonia y Regina.

Precisamente la más pequeña la despertó a las 6:30 hs. porque "creyó escuchar a los camellos comer el pasto" y juntas fueron a descubrir los regalos. La cara de emoción de la pequeña es todo.

"No hay regalo más grande que tenerlas a ellas con salud, amor y esa felicidad que desborda!!! Cuando yo era una niña llevaba la misma ilusión... dormía con la ventana abierta para poder ver a los #reyesmagos ... un día le dije a mi hermana que los había oído... que brindaron, dejaron los regalos y se fueron volando ... en fin ... la ilusión con o sin fundamento es maravillosa!!! Feliz día para todos!!! Festejamos mañana en @teatro_luxor de #villacarlospaz !!!", señaló la cantante.

¡Qué lindo momento!

"Duela lo que nos duela"

Soledad Pastorutti no puede evitar emocionarse al recordar que hace sólo un año estaba viviendo la temporada de festivales. La pandemia marca otro escenario en 2021 pero lo importante es que su encuentro con el público se va a dar.

En Twitter escribió: "Hoy tuve un lindo encuentro con medios de todo el país... el primero del 2021!!! En 3 días comienzo la temporada en #CarlosPaz con #ParteDeMí en el Teatro Luxor, también tendremos un encuentro el 23 de Enero en el Anfiteatro Municipal de #Rosario... A dónde nos vemos???".

Hoy tuve un lindo encuentro con medios de todo el país... el primero del 2021!!! En 3 días comienzo la temporada en #CarlosPaz con #ParteDeMí en el Teatro Luxor, también tendremos un encuentro el 23 de Enero en el Anfiteatro Municipal de #Rosario... A dónde nos vemos??? pic.twitter.com/hBpjxqRalx — SOLEDAD (@sole_pastorutti) January 4, 2021

En parte de la entrevista, señaló a los periodistas con los que mantuvo una suerte de conferencia de prensa virtual. "Me han hecho muy feliz porque más allá de que no están los festivales siento que, por lo menos, hacemos como qué. Y me hace sentir súper bien. Arrancamos el año de otra manera. O nos encontramos en Carlos Paz o en Rosario o cuando esto, por favor, se termine", destacó.

"Vayamos con alegría, como decía Horacio Guarany, con fe, con esperanza. Es una obligación ser feliz, aunque nos duela lo que nos duela. Hay que seguir; como sea hay que seguir adelante", sentenció. ¡Grande, Gringa!