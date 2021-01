Germán Martitegui mostró una tierna foto en vacaciones

miércoles, 6 de enero de 2021 00:33

Comenzó la cuenta regresiva para conocer quién es el ganador de Masterchef Celebrity y en el camino el jurado ya disfruta de unas semanas de descanso previo a iniciar la segunda edición del certamen. Germán Martitegui (54) fue el primero en "abrir la ventana de su vida" a través de las redes sociales, donde compartió con sus seguidores el miniviaje que hizo para descansar.

El pasado 31 de diciembre publicó en su cuenta de Instagram una serie de postales donde se ve el sello de "vacaciones" y sus hijos ya preparados en el auto para llegar a destino. El chef, oriundo de Necochea, mostró que emprendía rumbo con sus hijos Lorenzo y Lautaro y sin detallar dónde iba y con quién más.

Pero sus seguidores demandaron más info y en las últimas horas compartió dos postales muy tiernas, una más que la otra. La primera la publicó el fin de semana y muestra a sus niños sentados en la arena y jugando a metros del mar, con la caída del atardecer.

La segunda imagen la subió este martes y es más tierna aún. La misma muestra al dueño del restó Tegui de Palermo, sentado en la arena con el mar de fondo y jugando con sus dos hijos. En una jornada que parece bastante fresca, se lo ve arropando a uno de los niños y ayudando a otro, en lo que es una foto muy paternal.

Germán tiene una familia monoparental y sus dos hijos tienen apenas seis meses de diferencia ya que fueron concebidos por subrogación de vientre. Si bien durante el certamen fue "beboteado" por Vicky Xipolitakis, todo fue parte del show y no prosperó en una relación. Por ahora no se conocer quién es su pareja o si está solo.

“Hubo un momento en el que dije ‘Estoy solo, no tengo una pareja, pero a la vez quiero ser padre’. No tengo pareja, ¿tampoco voy a ser padre? No tiene por qué estar atada una cosa a la otra”, dijo Martitegui en una entrevista brindada hace un tiempo a Clarín.

En el comienzo del certamen fue un juez didáctico y algo tímido, luego pasó a ser el "villano" y finalmente conquistó corazones. Ahora, en el final del ciclo televisivo, el chef decidió tomarse unas merecidas vacaciones. El ciclo saldrá de la pantalla de Telefe el 17 de enero próximo cuando se haga la gran final. Sin embargo luego volverá al aire en su segunda edición con figuras que ya fueron confirmadas.

En este impás de descanso, Germán tomó su vehículo personal y sin dudarlo salió acompañado de sus grandes amores: sus hijos. El cocinero compartió el jueves pasado en su historia de Instagram, el momento de él al volante emprendiendo camino por la ruta.

"Vacaciones", dice el primer posteo que compartió donde se ve a uno de sus hijos asomado en la camioneta, donde lo primero que se percibe es la frondosa vegetación. Luego compartió otro posteo con una foto en blanco y negro sobre la que se lee: "último día del año. 2020 no vuelvas más".

En esta ocasión se ve a sus grandes amores sentados en sus respectivas sillitas y en el medio el perro de la familia. Finalmente publicó otra postal donde se ve a los chicos con una gorrita que dice #SoyTremendo, también viajando en el vehículo. A su vez arrobó al periodista e influencer Yu Sheng Liao: (@ysl1975).

El 2020 para Martitegui fue muy bueno en popularidad de la mano del programa televisivo, éxito en el rating, Masterchef. Sin embargo su restó tuvo que cerrarlo por la pandemia. El principal motivo por el que no volvió a abrir es por el económico. El cubierto en Tegui costaba $ 9.000 y si lo tuviera cotizar hoy se iría a $16.000 y no hay turistas que lo paguen.