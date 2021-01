"Con la tormenta": Natalie Pérez se despegó del escándalo con el Polaco

miércoles, 6 de enero de 2021 00:00

Natalie Pérez reemplazó al Polaco en "Masterchef Celebrity" cuando el cantante tuvo coronavirus. Este lunes, anunció que saldrá el video de un tema que cantan juntos y todo se desbandó.

Sus seguidores "no leyeron" que se trata del tema "El regalo" y al verlos cerca de darse un beso, le escribieron de todo ante lo que interpretaron como un romance en puerta. Desde "salí de ahí que te va a embarazar"; "lo que dejó Masterchef", "ahí empezó todo" hasta "robamaridos", a Natalie le coparon el posteo con todo tipo de mensajes. Muchos salieron en su defensa, por supuesto, pero ella eligió un discreto silencio.

Después, con "indirectas directas" se despegó de la situación. "Vengan todis!! puedo ir con la frente en alto mirando a los ojos - me desintoxico de todo constantemente - no me enredo! ( tengo un monton de cosas que contarles)", dijo junto a una foto en la que se la ve posando en un entramado.

Mientras que este martes agregó "Con la tormenta en la nariz y bendecida por el agua te cuento que vamos a tocar en uno de mis lugares favoritos el patio del @cckonex y pinta un #detox #entilado ya están a la venta las entradas, son pocas #protocolo ¡¡¡¡no te quedes sin la tuya!!!! SABADO 20/02 20:45 hs - tengo más sorpresas - (familiares y amistades, perdón esta vez no tengo invitaciones)".

¡En la suya!

El regalo

Cara a cara, con las bocas muy cerca y en una posición muy romántica. Así es la imagen que Natalie Perez compartió este lunes en las redes sociales y generó gran revuelo en sus seguidores. Es que junto a ella el otro protagonista es El Polaco.

La imagen fue compartida en su cuenta de Instagram con el texto "El Regalo" con fecha del 8 de enero del 2021, y en tan solo 14 horas sumó más de 156 mil Me Gusta y cientos de mensajes de todo tipo.

Ambos tienen una buena relación que se conoció en el 2020 cuando ella tuvo que reemplazarlo a él en Masterchef Celebrity. Es que a mediados de octubre, tanto el cantante como su mujer, Barby Silenzi y su beba, Abril, dieron positivo de coronavirus, y tuvieron que estar 14 días aislados.

Por eso la producción del programa buscó a la actriz como la reemplazante y su desempeño se llevó elogios y criticas en el certamen de cocina.

La actriz debió preparar el postre francés croquembouche, una torre de profiteroles rellenos y se emocionó hasta las lágrimas al escuchar la devolución del jurado. “Fue una experiencia fuerte la de hoy, extraordinaria. Mi corazón va muy fuerte. Estoy nerviosa, siento que podría mejorar”, le dijo por ese entonces a Donato De Santis, Damián Betular y Dolli Irigoyen, quien estuvo como jurado invitada en lugar de Germán Martitegui, quien también se había contagiado de coronavirus.

A partir de ese hecho varios rumores circularon en las redes sociales sobre alguna posibilidad de relación entre ambos. Y eso se acrecentó cuando a fines de diciembre el Polaco y Barby se distanciaron.

Sin embargo, este lunes trascendió que él convocó a Natalie para que fuera la protagonista de su último videoclip "El Regalo", que precisamente ya se podrá ver el 8 de enero próximo.

La imagen que la actriz compartió es la de un fragmento de ese video y que apunta a promocionarlo.

Por su parte, El Polaco escribió también en las redes sociales: “Se viene un temón con Natalie Pérez. Viernes que viene explota”. El posteo de él sumó más de 120 Me Gusta en 15 horas.