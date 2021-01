Volvió Tartaglione a Cortá por Lozano: "estoy realmente muy preocupado"

martes, 5 de enero de 2021 15:37

Después de 15 días ausentado de la pantalla, este martes volvió el doctor Jorge Tartaglione a Cortá por Lozano. Lo hizo en medio de sus vacaciones y en un contexto de avance del coronavirus en la Argentina.

El profesional de la salud, que durante el 2020 encabezó la columna de salud del programa de Vero Lozano, se había despedido de las cámaras el pasado 22 de diciembre y prometió volver en el 2021. Si bien el anuncio de regreso era a mediados de enero, porque recién ahora empezó sus vacaciones, quiso tener un contacto con la emisión televisiva para hablar de la pandemia.

Con aplausos, el panelista mantuvo un contacto no presencial como era costumbre sino vía tele-comunicación. Desde el lugar donde disfruta sus vacaciones, abrió el segmento televisivo confesando que se siente "muy preocupado" por el contexto nacional que se está viviendo.

Tartaglione, que fue recibido con aplausos, destacó que "es importante que esté y charle con ustedes" para poder hacer reflexionar a los televidentes de la necesidad de cuidarse y evitar los contactos que promuevan los contagios.

"Amerita por la repercusión y cantidad de casos, el aumento que ha habido", acotó Verónica Lozano dando pie a que el médico explique la situación que percibe también con sus hijos y cuñado, que todos forman parte del sistema de salud.

[#CortaPorLozano] ¿Cómo nos ve Latinoamérica frente al #Coronavirus? uD83EuDE7A @JTartaglione nos brinda toda la información uD83DuDC47 pic.twitter.com/NdISw5uquv — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) January 5, 2021

"Estoy realmente muy preocupado pero no por lo que dicen las cifras sino por lo que dice la calle, lo que dice la gente, lo que le dicen a mis hijos, la cantidad de internados, de consultas", señaló.

Luego informó una situación personal que le tocó percibir desde las fiestas de fin de año hasta ahora: "todos los días me llama alguien para decirme estuve el 24 con alguien que fue positivo. Me llamaron el 24 y 25, la seguidilla de estos días, estando en vacaciones, de gente que era muy ingenua y no creía que esto iba a pasar y les pasó".