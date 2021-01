"Se picó": una participante de Masterchef Celebrity se quejó que el jurado "no la ayuda"

martes, 5 de enero de 2021 18:22

Masterchef Celebrity ya está en semifinales y a menor cantidad de participantes... más evidente es la relación entre ellos y también con el jurado. Una de las participantes que tiene grandes talentos para cocinar es la influencer Belu Lucius pero en los últimos programas fue perdiendo las pruebas e incluso estuvo en la última gala de eliminación.

Tras su percance escatológico, que se vio en el programa del lunes, la joven hizo su descargo cuando fue consultada por Nico Peralta para "Cortá por Lozano". "Lo de ayer fue un bochorno, yo lo entiendo. Me hice pis encima pero ¿a quién no le pasó alguna vez que se les escapó una gota, un pequeño chorro y después, bueno, se terminó meando encima?. Pero fue muy gracioso. El Polaco manoteaba todo, no agarraba nada y yo no pude contener la risa. Y después, bueno, quién me quita lo meado", dijo con su particular humor consigo misma.

Y lo que siguió prendió la mecha. "Otra vez el Polaco me pinta la cara con el plato. Siempre mejor que yo. Hay que hablar el tema que a mí no me ayudan, no me tiran un centro. No puedo cabecearla a ningún ángulo.Germán Martitegui se equivocó con lo del arroz. Se lo dijo al Polaco. No me pasó nada a mí. Pero yo calladita voy a tratar de ganar la competencia. Sin ningún tipo de ayuda. Que Dios me ayude. Y si me vuelve a pasar, que sea lo número uno y no lo número dos porque ahí sí me muero de vergüenza", cerró Belu.

¿Hay coronita y preferidos/as entre el jurado? Mmmm....

Literal, literal

Belu Lucius es tendencia siempre en Twitter cada vez que aparece en pantalla en Masterchef Celebrity. Es que la influencer despierta amores y odios en la red social del pajarito pero este lunes... superó hasta sus propias expectativas.

Hubo prueba en equipos y si bien tenían 4 minutos para ir al mercado a buscar ingredientes para hacer su receta, la consigna era hacerlo a la manera del "gallito ciego". A Belu le tocó con el Polaco y ella quiso guiarlo. Con las manos atadas al carrito, la visita a las góndolas fue un desastre ya que el cantante manoteaba ante las indicaciones poco claras de ella y la cuestión se complicó.

Y en eso, a la influencer le dio un ataque de risa y no le salía una frase. Él seguía buscando entre las heladeras y ella se hizo pis encima. "Me estoy meando, chicos", confesó. "¿Literal, literal?": le preguntó Santiago del Moro. Ella se miró los pantalones y estaba mojada.

El episodio disparó a los twitteros y resulta que Belu misma había anticipado que iba a pasar algo único en el reality de cocina: "Hoy va a pasar algo que JAMÁS pasó en un programa de televisión y tuve el honor de ser la protagonista. Pista: ruego porque no me vuelva a pasar nunca más @MasterChefAR".